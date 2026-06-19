“Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội” giành giải Nhất cuộc thi “Tỏa sáng Giá trị Việt”

Cuộc thi nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho cộng đồng; các công trình, sáng kiến và sản phẩm sáng tạo thể hiện trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Kết quả chung cuộc, tác phẩm “Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội” của nhóm tác giả Quốc Hưng - Minh Khoa - Phúc Vân (Đồng Tháp) đã xuất sắc giành giải Nhất. Tác phẩm phản ánh sinh động hành trình thiện nguyện, cống hiến vì cộng đồng và tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 14 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả ở hai thể loại bài viết và video clip.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải Cuộc thi “Tỏa sáng Giá trị Việt” giai đoạn 2025 - 2026. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng nhấn mạnh cuộc thi hướng đến phát hiện, cổ vũ và tôn vinh những cá nhân, tập thể có mô hình, giải pháp sáng tạo, góp phần phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước; đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn, thành tựu nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên các diễn đàn trong nước và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 19/6/2025 đến 8/6/2026, cuộc thi nhận được hơn 400 bài viết và gần 100 video clip của các tác giả trên cả nước. Các tác phẩm thu hút gần 3 triệu lượt xem và tương tác trên hệ sinh thái số của Báo Sài Gòn Giải Phóng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những câu chuyện về con người, sáng kiến và giá trị Việt trong đời sống. Nhiều tác phẩm ghi nhận lượng bình chọn cao như “Tái sinh từ rác” với hơn 1.870 lượt bình chọn, “Những người mẹ ‘đỡ đầu’ vùng ven” với 116 lượt bình chọn và “Cha con nhà sáng chế và hành trình khẳng định trí tuệ Việt” với 76 lượt bình chọn.

Theo ông Nguyễn Khắc Văn, chất lượng tác phẩm năm nay được nâng lên rõ rệt, thể hiện tốt vai trò của báo chí trong việc phát hiện, định hướng và lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là mở rộng đối tượng được tôn vinh. Bên cạnh các tác giả đoạt giải, Ban tổ chức còn mời những nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm đến tham dự với tư cách khách mời danh dự. Không gian lễ trao giải cũng được thiết kế theo hướng tương tác với các phiên tọa đàm ngay trên sân khấu, giúp những câu chuyện truyền cảm hứng bước ra khỏi trang báo, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn tới công chúng.

Trao giải nhất cho đại diện nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi “Tỏa sáng Giá trị Việt” giai đoạn 2025 - 2026. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất, Trung tá Vũ Quốc Hưng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp bày tỏ niềm xúc động khi tác phẩm được ghi nhận. Giải thưởng không chỉ là niềm vinh dự của nhóm tác giả mà còn là sự tri ân đối với những cán bộ, chiến sĩ nhiều năm âm thầm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hơn 20 năm gắn bó với công tác này, Trung tá Vũ Quốc Hưng cùng đồng đội nhiều lần vượt hàng nghìn km sang Campuchia để lần tìm dấu vết, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.

"Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và trở về với đất mẹ không chỉ là sự hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn là cách chúng tôi gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn' và viết tiếp sự tri ân bằng hành động", Trung tá Vũ Quốc Hưng chia sẻ; đồng thời mong muốn thông qua cuộc thi sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chính thức phát động Cuộc thi “Tỏa sáng Giá trị Việt” giai đoạn 2026 - 2027 trên phạm vi toàn quốc với hai thể loại bài viết và Video clip./.