Hàng ngàn công nhân được chăm lo sức khỏe thể chất và hỗ trợ pháp lý

Đông đảo người lao động thăm khám, điều trị miễn phí tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 10/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, sức khỏe của người lao động không chỉ là tài sản quý giá của mỗi cá nhân mà còn quyết định năng suất lao động, sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Sức khỏe của người lao động chính là sức khỏe của doanh nghiệp; sức khỏe của doanh nghiệp là chỉ dấu cho sức khỏe của nền kinh tế và sức khỏe của nền kinh tế là thước đo sự phát triển, hùng cường của quốc gia. Do đó, trong nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn luôn chú trọng các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Song song đó, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, việc trang bị kiến thức pháp luật cho người lao động ngày càng trở nên cần thiết trong bối cảnh quan hệ lao động phát sinh nhiều vấn đề mới. Hiểu biết pháp luật không chỉ giúp người lao động tự bảo vệ quyền lợi chính đáng mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng hành cùng chương trình, Tiến sỹ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chia sẻ, sự phát triển của nền kinh tế số, các mô hình việc làm mới, hệ thống pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động liên tục được hoàn thiện. Tuy nhiên, không ít công nhân vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, dẫn đến nguy cơ quyền lợi bị ảnh hưởng hoặc phát sinh tranh chấp không đáng có.

Theo ông Đỗ Ngọc Thịnh, sự đồng hành của đội ngũ luật sư không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động. Lá chắn pháp lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người lao động có nơi để hỏi, có người để tin và được hỗ trợ đúng lúc.

Từ nhu cầu thực tiễn, ông Thịnh cũng đề nghị các luật sư tích cực trợ giúp pháp lý miễn phí, chủ động lắng nghe, giải đáp cụ thể từng trường hợp; đồng thời nghiên cứu xây dựng các mô hình tư vấn lưu động tại khu nhà trọ, khu công nghiệp để người lao động dễ dàng tiếp cận.

Có mặt từ sớm tại chương trình, chị Lê Thị Hà Trang, quê Đồng Tháp, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zeng Hsing Việt Nam cho biết, chị rất vui khi được khám sức khỏe và tư vấn miễn phí. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đời sống công nhân, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Trang, làm việc để lo cho gia đình nhưng sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. “Chỉ khi có sức khỏe tốt thì người lao động mới yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và làm tốt công việc của mình", chị Trang chia sẻ.

Tham gia ngày hội, chị Lê Thị Cẩm Duyên, công nhân khu công nghiệp VSIP 2 cho biết trước đây do chưa hiểu pháp luật nên đã không hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng thời hạn khi mất việc, khiến cuộc sống gặp khó khăn. "Nếu thường xuyên có các luật sư trực tiếp tư vấn cho công nhân thì rất thiết thực. Người lao động sẽ yên tâm hơn khi biết mình được hướng dẫn đúng pháp luật và có nơi để tìm đến khi cần hỗ trợ", chị Duyên bày tỏ.

Trong khuôn khổ ngày hội, hàng nghìn công nhân được khám, tư vấn sức khỏe tổng quát, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cùng nhiều nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động. Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp chăm lo toàn diện cả về sức khỏe thể chất lẫn "sức khỏe pháp lý", tiếp thêm niềm tin để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

Dịp này Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trao tặng nhiều phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, đố vui về pháp luật và bốc thăm trúng thưởng…./