Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện trong bối cảnh Hà Nội đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược quan trọng như thực hiện Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, các chủ trương lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia và của thành phố. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội đã giảm từ 526 xã, phường, thị trấn xuống còn 126 xã, phường, giảm 76%; kết thúc hoạt động của 30 quận, huyện, thị xã; chuyển từ mô hình quản trị địa phương 3 cấp sang 2 cấp.

Sau sắp xếp, thành phố có diện tích hơn 3.334 km², dân số khoảng 8,8 triệu người; 132 đảng bộ trực thuộc Thành ủy với hơn 508.000 đảng viên và gần 130.000 cán bộ, công chức, viên chức. Theo đánh giá của thành phố, mặc dù quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và vận hành mô hình mới được triển khai đồng thời, song hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành không bị gián đoạn; các nhiệm vụ chính trị, chương trình, dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị đánh giá Hà Nội đã cơ bản ổn định hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; đặc biệt bộ máy cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thành phố triển khai nhiều công việc lớn, khó và chưa có tiền lệ.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, kết quả đó được thể hiện qua việc Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian qua, từ thực hiện Luật Thủ đô, nghiên cứu mô hình phát triển mới của Thủ đô, nhận diện và tập trung xử lý các điểm nghẽn phát triển đến tổ chức giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các hoạt động phục vụ người dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng Hà Nội cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề xuất giải pháp phù hợp với vị thế và trách nhiệm của Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị thành phố tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan gắn với kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, quản trị số và điều hành trên cơ sở dữ liệu.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, mục tiêu cao nhất của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là xây dựng bộ máy gần dân hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn; đồng thời phát huy vai trò đầu tàu của Hà Nội trong việc hình thành những mô hình mới, cách làm hiệu quả để lan tỏa tới các địa phương trong cả nước.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ rất khó, chưa từng có tiền lệ. Trong quá trình thực hiện, thành phố đã thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, tháo gỡ các nút thắt thuộc thẩm quyền; điều chỉnh cơ cấu cán bộ phù hợp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giữa thành phố với các sở, ngành và cấp xã; đồng thời chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, kết quả một năm qua khẳng định mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn; bước đầu hình thành phương thức quản trị mới hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn.

“Hệ thống chính trị của thành phố đang chuyển dần phương thức lãnh đạo điều hành từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại; từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ hiện đại; từ điều hành hành chính sang điều hành bằng dữ liệu; từ phối hợp qua nhiều tầng nấc sang trực tiếp từ thành phố xuống xã, phường”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đã giao cấp xã thực hiện 929 nhiệm vụ và ủy quyền giải quyết 76 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố. Hội nghị lần này được tổ chức nhằm đánh giá thực chất hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp; nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình vận hành để tập trung tháo gỡ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược phục vụ quá trình hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

Báo cáo sơ kết cho thấy sau một năm vận hành, bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt; giảm tầng nấc trung gian; tăng tính chủ động và trách nhiệm của cấp cơ sở; nhiều nhiệm vụ được giải quyết trực tiếp tại xã, phường; chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước được nâng lên; phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh hơn.

Để bảo đảm vận hành mô hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 321 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; HĐND thành phố ban hành 92 văn bản; UBND thành phố và các sở, ngành ban hành 422 văn bản; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ban hành 39 văn bản; các cấp ủy, chính quyền cơ sở ban hành trên 35.000 văn bản để tổ chức thực hiện. Thành phố đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 163 văn bản; bãi bỏ 7 văn bản không còn phù hợp; ban hành 29 quy chế làm việc và 42 quy trình nội bộ theo nguyên tắc “6 rõ”.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai đồng bộ từ thành phố tới cơ sở. Toàn thành phố tổ chức 12 hội nghị quán triệt với 44.703 lượt cán bộ, đảng viên tham dự; 62 lớp tập huấn với 30.766 lượt cán bộ tham gia. 100% cấp ủy, cơ quan, đơn vị và 126 xã, phường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập huấn, phổ biến quy trình vận hành mô hình mới.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm tạo đồng thuận xã hội. Các cơ quan báo chí của thành phố đã đăng tải, phát sóng hơn 10.000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; riêng giai đoạn đầu vận hành có trên 2.000 tin, bài chuyên sâu. Hệ thống iHanoi tiếp nhận và xử lý hơn 107.620 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,16%, thu ngân sách đạt 704.000 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2026, GRDP ước tăng trên 9%. Chỉ số hiệu quả quản trị và cải cách hành chính năm 2025 đạt 92,9 điểm, xếp thứ 5 trong số 34 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân xếp thứ 8. Thành phố hiện có 1.103 thủ tục hành chính cho phép người dân thực hiện từ xa; hơn 619.000 hồ sơ đã được giải quyết theo hình thức phi địa giới.

Báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa bàn chưa đồng đều; năng lực quản trị địa bàn và năng lực số của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; hạ tầng dữ liệu, phần mềm chuyên ngành và các điều kiện bảo đảm cho phân cấp, phân quyền chưa thực sự đồng bộ. Tuy vậy, kết quả khảo sát dư luận xã hội cho thấy 90,58% cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; 84,22% đánh giá bộ máy vận hành ổn định, thông suốt và phát huy hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đánh giá thực chất hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình vận hành mô hình mới để tập trung tháo gỡ. “Tinh thần chung là sau ngày 1/7 sẽ không còn các điểm nghẽn trên địa bàn thành phố”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh./.