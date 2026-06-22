Hà Nội tiếp nhận hai thiết chế quan trọng cấp quốc gia

Theo Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Vườn quốc gia Ba Vì được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Hà Nội quản lý. Theo Quyết định số 1093/QĐ-TTg ngày 17/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý thể hiện sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ khi giao cho Thủ đô Hà Nội trách nhiệm quản lý hai tài sản đặc biệt của quốc gia, gồm một tài sản thiên nhiên đặc biệt và một tài sản văn hóa đặc biệt.



Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN Theo Phó Thủ tướng, việc chuyển giao thể hiện tư duy trong quản trị quốc gia và việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của địa phương trong quản lý nguồn lực phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia và Thủ đô.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Vườn quốc gia Ba Vì là tài sản thiên nhiên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh thái quý giá của vùng Thủ đô, nơi lưu giữ những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là thiết chế văn hóa đặc biệt của quốc gia, nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là ngôi nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam. UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định; xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, đồng bộ; xác định bảo tồn là nền tảng, là yêu cầu xuyên suốt trong mọi chính sách phát triển; đồng thời tích hợp đồng bộ hai đơn vị vào định hướng phát triển Thủ đô theo tư duy "xanh, thông minh, bản sắc", hình thành không gian phát triển sinh thái - văn hóa - công nghệ cao phía Tây Hà Nội, tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh. Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng cho rằng, Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là những tài sản quý giá của quốc gia mà còn là nguồn lực chiến lược của Thủ đô. Hai đơn vị góp phần khẳng định Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính, chính trị quốc gia mà còn là trung tâm hội tụ, kết nối và lan tỏa hệ sinh thái đa dạng cùng các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định; xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, đồng bộ; xác định bảo tồn là nền tảng, là yêu cầu xuyên suốt trong mọi chính sách phát triển; đồng thời tích hợp đồng bộ hai đơn vị vào định hướng phát triển Thủ đô theo tư duy "xanh, thông minh, bản sắc", hình thành không gian phát triển sinh thái - văn hóa - công nghệ cao phía Tây Hà Nội, tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là hai thiết chế cấp quốc gia có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là một trong những khu rừng đặc dụng tiêu biểu của Việt Nam, có giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc; là nơi hội tụ, bảo tồn, giới thiệu và lan tỏa những giá trị đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc Chính phủ quyết định bàn giao hai thiết chế này về trực thuộc thành phố Hà Nội thể hiện sự tin tưởng của Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đây là niềm vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận và quản lý hai đơn vị, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, ổn định ngay sau khi bàn giao. Thành phố sẽ tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy tốt hơn các giá trị của hai thiết chế; trong đó chú trọng bảo vệ hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên của Vườn quốc gia Ba Vì; đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ đã diễn ra nghi thức trao biên bản chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý./.