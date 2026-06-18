Giới trẻ Hà Nội lan tỏa văn hóa cổ vũ bóng đá văn minh mùa World Cup

Đồ chơi Lego World Cup 2026 bày bán tại cửa hàng sách tại Tung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Trong dòng chảy sôi động ấy, nhiều bạn trẻ lựa chọn cách thể hiện tình yêu bóng đá theo hướng văn minh, tỉnh táo và có trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng phát triển mạnh mẽ.



Thận trọng khi thể hiện cảm xúc trên không gian mạng



Gõ từ khóa “Hóng World Cup 2026”, kết quả sẽ cho ra trên 50 hội nhóm facebook cùng chủ đề: “World Cup 2026 cùng anh em”, “Đường tới World Cup 2026”, “Hóng trực tiếp World Cup 2026”, “Đồng hành cùng World Cup 2026”..., trong đó, rất nhiều hội nhóm có tới chục nghìn thành viên tham gia thảo luận. Từ dự đoán kết quả, phân tích chiến thuật đến chia sẻ cảm xúc về các đội tuyển yêu thích.



Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của các diễn đàn trực tuyến là nguy cơ xuất hiện các hội nhóm cá độ trá hình, đường dẫn lạ hoặc những lời mời gọi tham gia cá cược. Trước thực tế đó, nhiều bạn trẻ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.



Phạm Bùi Gia Bảo (21 tuổi), sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Bản thân chủ yếu theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, chia sẻ những bài viết về đội bóng yêu thích lên trang cá nhân và hạn chế tham gia các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.



“Mình không ủng hộ các hành vi cá độ. Bóng đá mang lại cảm xúc và niềm vui, nhưng không nên biến thành những hoạt động vi phạm pháp luật. Với mình, tình yêu bóng đá nên dừng lại ở niềm đam mê thể thao”, Gia Bảo chia sẻ.



Đỗ Hoàng Hải Đăng (22 tuổi), hiện làm công việc sáng tạo nội dung liên quan đến bóng đá cho biết, anh thường theo dõi các trận đấu qua truyền hình và các nền tảng phát sóng có bản quyền. Theo Hải Đăng, nhiều người trẻ hiện nay đã ý thức hơn trong việc tiếp cận thông tin và lựa chọn nội dung lành mạnh.



“Dù có những lời mời gọi cá cược xuất hiện trên mạng xã hội, mình không tham gia. Với mình, việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và hình ảnh cá nhân quan trọng hơn rất nhiều”, Hải Đăng nói.



Thay vì công khai bày tỏ quan điểm trên các diễn đàn đông người, nhiều bạn trẻ lựa chọn chia sẻ cảm xúc với bạn bè qua các nhóm trò chuyện riêng. Đây cũng là cách giúp các cuộc trao đổi trở nên gần gũi, hạn chế những tranh cãi không cần thiết trên không gian mạng.



Quần áo thể thao là sản phẩm bán chạy tại các cửa hàng quần áo mùa World Cup. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN



Hoàng Ngọc Ánh (21 tuổi, phường Cổ Nhuế, Hà Nội) cho biết, năm nay cô dự định dành nhiều thời gian xem World Cup cùng gia đình và bạn bè. “Không khí cổ vũ trực tiếp cùng những người thân thiết mang lại nhiều cảm xúc hơn so với việc chỉ tương tác trên mạng xã hội”, Ánh cho hay.



Đặt tinh thần thượng tôn pháp luật lên hàng đầu



Bóng đá luôn mang đến những cảm xúc mãnh liệt và đôi khi kéo theo các hành vi quá khích từ một bộ phận người hâm mộ. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn trẻ, việc tuân thủ pháp luật và ứng xử văn minh là nguyên tắc không thể thiếu khi hòa mình vào ngày hội bóng đá.



Hải Đăng cho rằng người trẻ cần nhận thức rõ những hệ lụy từ các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là cá độ bóng đá. “Chúng ta có thể cổ vũ hết mình nhưng không nên đánh đổi niềm vui bằng những hành động gây ảnh hưởng tới bản thân và gia đình”, anh nói.



Cùng quan điểm, Gia Bảo cho biết bản thân luôn giữ sự tỉnh táo trước những lời mời gọi trên các nền tảng số. Theo Bảo, các khuyến cáo về phòng, chống cá độ xuất hiện thường xuyên trên các kênh truyền hình chính thống là lời nhắc nhở cần thiết để người hâm mộ nâng cao cảnh giác.



Bên cạnh việc tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, nhiều bạn trẻ cũng chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử tích cực trên mạng xã hội. Dù yêu mến bất kỳ đội tuyển nào, họ vẫn giữ thái độ tôn trọng đối thủ, huấn luyện viên và các cầu thủ tham dự giải đấu.



Các sản phẩm đa dạng mang dấu ấn World Cup tại các cửa hàng ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Xuân - TTXVN phát



“Nếu kết quả không như mong đợi, chúng ta vẫn nên tranh luận bằng thái độ văn minh, tránh công kích hoặc sử dụng những lời lẽ thiếu tôn trọng. Trong bóng đá luôn có thắng và thua, điều quan trọng là biết tôn trọng sự khác biệt”, Ngọc Ánh chia sẻ.



Sự trưởng thành trong cách tiếp cận và thưởng thức bóng đá của người trẻ cho thấy World Cup không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tích cực về văn hóa ứng xử, trách nhiệm công dân và tinh thần thượng tôn pháp luật. Khi niềm đam mê được đặt trong khuôn khổ của sự văn minh và hiểu biết, World Cup thực sự trở thành ngày hội của kết nối và cảm hứng./.