Giới thiệu 150 hình ảnh, tư liệu quý trong trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng”

Các đại biểu cắt băng khánh thành trưng bày. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế Nguyễn Đức Lộc thông tin, sự kiện là kết quả của quá trình nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm công phu với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và người dân địa phương. Hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch bền vững; đồng thời giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức gìn giữ di sản văn hóa quê hương.



Trưng bày giới thiệu đến công chúng gần 150 hình ảnh, tư liệu và hiện vật, chia làm 3 khu vực tương ứng các chủ đề chính.



Ở chủ đề “Vùng đất và con người Hòa Mỹ” giới thiệu tổng quan về vùng đất, con người Hòa Mỹ cùng hệ thống di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của địa phương như âm nhạc dân gian, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống, lễ hội, phong tục tập quán, chữ viết và ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc. Phần này cũng giới thiệu các giá trị văn hóa về tín ngưỡng, phong tục tập quán, sản xuất, ẩm thực, trang phục, kiến trúc và hoa văn truyền thống, có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân sinh sống tại vùng đất Hòa Mỹ.



Khu vực trưng bày thứ hai có chủ đề “Hòa Mỹ - Căn cứ địa cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc” tập trung làm nổi bật vai trò của căn cứ địa cách mạng Hòa Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, qua đó khắc họa tinh thần đấu tranh anh dũng của quân và dân địa phương trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.



“Hòa Mỹ - Nửa thế kỷ vững bước trên con đường đổi mới” là khu vực trưng bày thứ ba, tái hiện những thành tựu trong chặng đường phát triển toàn diện, chuyển mình của Hòa Mỹ sau 51 phát triển đi lên (1975 - 2026). Từ một vùng chiến khu nghèo khó sau chiến tranh, nơi đây đã từng bước vươn lên trở thành địa phương nông thôn mới vững chắc, giàu tiềm năng. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân địa phương đã không ngừng nỗ lực, đưa Hòa Mỹ từ vùng đất khó khăn vươn lên thành một điểm sáng về kinh tế và quốc phòng - an ninh ở phía Tây thành phố Huế.



Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế Nguyễn Đức Lộc cho biết, được thành lập vào tháng 3/1947 theo chủ trương của Tỉnh ủy Thừa Thiên dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chiến khu Hòa Mỹ không chỉ là nơi đứng chân của các cơ quan đầu não cách mạng, mà còn là trung tâm huấn luyện, hậu cần, quân giới, y tế và là điểm tựa vững chắc cho phong trào kháng chiến của toàn tỉnh. Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn (từ tháng 3/1947 đến tháng 5/1948), Chiến khu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử, góp phần bảo toàn lực lượng cách mạng, ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt như bẻ gãy trận càn ở đồn Đất Đỏ, phục kích tiêu diệt tiểu đoàn Sơn Cước của thực dân Pháp. Những chiến công ấy đã để lại dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân thành phố Huế, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của quân và dân ta.

Thông qua các tư liệu, hiện vật, trưng bày tập trung làm rõ đóng góp của các căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, chiến công oanh liệt của nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế tại vùng Chiến khu Hòa Mỹ, huyện Phong Điền (cũ). Sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội và quá trình phát triển của vùng đất, con người Hòa Mỹ; tăng cường ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.



Dịp này, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã ký bàn giao không gian trưng bày cho UBND phường Phong Điền nhằm phát huy hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa, du lịch địa phương./.