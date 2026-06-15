Gieo mầm xanh hy vọng cho trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Người nhà bệnh nhi làm các thủ tục cần thiết trước khi đưa con em vào khám và phẫu thuật. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thầy thuốc Nhân dân Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội. Đối với những trẻ không may mắc dị tật, việc được khám sàng lọc, điều trị và phẫu thuật kịp thời không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tạo điều kiện để các em tự tin hòa nhập cộng đồng, có cơ hội phát triển toàn diện và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ca phẫu thuật thành công sẽ thắp lên niềm tin, mở ra cơ hội về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em nhỏ và gia đình. Đặc biệt, hoạt động này góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.

Trong đợt triển khai năm nay, chương trình dự kiến khám sàng lọc cho hơn 300 trẻ em, trong đó nhiều trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật miễn phí. Các ca phẫu thuật tập trung ở nhiều chuyên khoa như Răng - Hàm - Mặt, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Ngoại tổng hợp và Ngoại chấn thương - chỉnh hình - bỏng. Toàn bộ chi phí phẫu thuật ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và phần đồng chi trả của người bệnh đều được Trung tâm II và Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ.

Bác sĩ Chuyên gia khám bệnh bẩm sinh cho trẻ khuyết tật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Chương trình có sự tham gia trực tiếp của đoàn chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn tuyến Trung ương như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Đại diện cho đoàn chuyên gia, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Mạnh Chiến, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) cho biết, chương trình mang lại nhiều giá trị thiết thực khi trực tiếp thay đổi tương lai của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để các bác sĩ trẻ, bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội học tập, nâng cao chuyên môn; đồng thời thúc đẩy trao đổi học thuật, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ tại địa phương.

Dịp này, đại diện các nhà tài trợ đã trao tặng các phần quà ý nghĩa, Ban tổ chức đã trao trực tiếp 30 suất quà thiết thực nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em nhỏ cùng gia đình trước khi bước vào ca phẫu thuật./.