Giám sát từ sớm, từ xa đối với những lĩnh vực dễ phát sinh vướng mắc

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La chủ tọa Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, nghe ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan, trên cơ sở đó thống nhất biểu quyết thông qua 12 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 báo cáo. Theo đó, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp tập trung vào những vấn đề về tài chính - ngân sách; phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công. Cùng với đó là các Nghị quyết về bảo đảm điều kiện hạ tầng thiết yếu tại khu dân cư; phục vụ công tác thu hồi đất đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cụ thể hóa một số chính sách thuộc lĩnh vực pháp chế, văn hóa - xã hội và hợp tác với một số tỉnh Bắc Lào.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã thực hiện công tác xây dựng chính quyền - miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua là cơ sở để phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản, mua sắm, sửa chữa sử dụng nguồn chi thường xuyên; xử lý các nội dung liên quan đến thu hồi đất phục vụ dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền; phân công rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, nhất là đối với các nghị quyết liên quan đến vốn, ngân sách, đất đai, tài sản công; không để chậm giao vốn, chậm giải ngân, chậm quyết toán, chậm hoàn thiện thủ tục, làm giảm hiệu quả nguồn lực và ảnh hưởng đến niềm tin của cử tri, nhân dân. Phát biểu tại kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua là cơ sở để phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản, mua sắm, sửa chữa sử dụng nguồn chi thường xuyên; xử lý các nội dung liên quan đến thu hồi đất phục vụ dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền; phân công rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, nhất là đối với các nghị quyết liên quan đến vốn, ngân sách, đất đai, tài sản công; không để chậm giao vốn, chậm giải ngân, chậm quyết toán, chậm hoàn thiện thủ tục, làm giảm hiệu quả nguồn lực và ảnh hưởng đến niềm tin của cử tri, nhân dân.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết; tăng cường giám sát từ sớm, từ xa đối với những lĩnh vực dễ phát sinh vướng mắc, nhất là đầu tư công, quản lý tài chính - ngân sách, đất đai, tài sản công, chính sách ở cơ sở và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.../.