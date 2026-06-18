Giải Lân Sư Rồng toàn quốc 2026 chính thức khai màn

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Giải năm nay quy tụ 17 đoàn, với hơn 300 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Lân Sư Rồng trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 8 nội dung: Múa lân truyền thống, Múa lân tốc độ, Mai hoa Thung nam, Mai hoa Thung nam nữ, múa rồng truyền thống, múa rồng tốc độ, múa rồng tự chọn, múa rồng dạ quang.

Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Trọng Trinh, Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, nghệ thuật Lân Sư Rồng từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc, kết tinh tinh thần thượng võ, sự khéo léo, lòng dũng cảm và ý chí đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Trải qua quá trình phát triển, Lân Sư Rồng không chỉ là loại hình nghệ thuật dân gian xuất hiện trong các lễ hội truyền thống mà còn trở thành môn thể thao mang tính chuyên nghiệp, hiện đại, có hệ thống luật thi đấu chặt chẽ và ngày càng khẳng định vị thế trong nền thể thao nước nhà.

Phần dự thi của các đội trong buổi khai mạc. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc năm 2026 là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá phong trào tập luyện, khả năng thi đấu của các câu lạc bộ mạnh trên cả nước. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức sẽ phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế lớn trong thời gian tới. Giải đấu cũng là dịp để đội ngũ trọng tài quốc gia, cán bộ quản lý và lực lượng phục vụ nâng cao năng lực điều hành, tổ chức thực tế; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn Lân Sư Rồng ngày càng phát triển sâu rộng.

Trong những ngày diễn ra giải đấu, khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn kỹ thuật đặc sắc, những bài thi giàu tính nghệ thuật và tính cạnh tranh cao của các vận động viên. Mỗi phần thi không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của các câu lạc bộ.

Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 15-19/6 góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao trong cả nước./.