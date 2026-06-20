Gia Lai triển khai chiến dịch 60 ngày đẩy mạnh chi trả lương hưu không dùng tiền mặt

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với ngân hàng, bưu điện hướng dẫn người hưởng lương hưu mở tài khoản và đăng ký nhận chế độ qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai, chiến dịch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, hiện đại hóa công tác chi trả, tạo thuận lợi cho người hưởng và thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Việc thanh toán không dùng tiền mặt giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch, an toàn trong chi trả các chế độ bảo hiểm.



Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lấy sự thuận tiện của người thụ hưởng làm trung tâm, trong thời gian qua, các tổ công tác gồm cán bộ BHXH, nhân viên ngân hàng và bưu điện sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân mở tài khoản tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; đồng thời đến tận nhà đối với các trường hợp già yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong đi lại.



Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp. Tính đến tháng 5/2026, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 61% (thấp hơn mục tiêu năm 2026 là 74% theo chỉ tiêu của BHXH Việt Nam và 86% tại khu vực đô thị theo chỉ tiêu của UBND tỉnh). Với quyết tâm cao, đến ngày 15/6, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng vọt lên 83,66%.