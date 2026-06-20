Tin tức
Gia đình trẻ tiêu biểu lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vĩnh Kha cho biết, Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo không gian để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa lối sống nhân văn và xây dựng nếp sống văn hóa. Gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và bồi đắp tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Do đó, chăm lo xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc luôn là một nội dung trọng tâm của tổ chức Hội. Những năm qua, các cấp bộ Hội Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.
Tâm điểm là hoạt động tuyên dương 95 gia đình thanh niên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu” năm 2026. Đây là những gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội; tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Họ là minh chứng sinh động cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Trao đổi về kinh nghiệm xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, anh Trần Đại Phúc và chị Nguyễn Hoàng Đan Khanh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình Thạnh cho rằng sự thấu hiểu, tôn trọng, đồng hành là những yếu tố quan trọng giúp các thành viên gắn kết với nhau. Với những gia đình có người làm công tác Đoàn, Hội thường xuyên làm việc ngoài giờ hành chính, sự cảm thông và sẻ chia giữa các thành viên càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi hiểu được tính chất công việc của nhau, mỗi người sẽ biết chia sẻ, đồng hành và cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống...
Dịp này, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Dân số Thành phố phát động Hội thi “Sáng kiến của thanh niên Thành phố trong giải quyết vấn đề về mức sinh thấp” năm 2026 gồm cuộc thi video truyền thông “Thanh niên Thành phố với thông điệp về mức sinh thấp” và cuộc thi đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, góp phần duy trì mức sinh hợp lý, ổn định cơ cấu dân số, phát triển bền vững của Thành phố.
Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian “Gia đình hạnh phúc”, không gian “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc”, workshop “Nhà mình vui vẻ”, chương trình âm nhạc Acoustic “Giai điệu gia đình” và hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình trẻ”. Các hoạt động đã tạo cơ hội để nhiều gia đình giao lưu, gắn kết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Thông qua chuỗi hoạt động, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; biểu dương, nhân rộng điển hình gia đình hạnh phúc tiêu biểu, góp phần xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững và đáng sống./.