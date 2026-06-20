Gia đình trẻ tiêu biểu lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng

Các gia đình thanh niên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu” năm 2026 nhận tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vĩnh Kha cho biết, Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo không gian để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa lối sống nhân văn và xây dựng nếp sống văn hóa. Gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và bồi đắp tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Do đó, chăm lo xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc luôn là một nội dung trọng tâm của tổ chức Hội. Những năm qua, các cấp bộ Hội Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.



Tâm điểm là hoạt động tuyên dương 95 gia đình thanh niên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu” năm 2026. Đây là những gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội; tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Họ là minh chứng sinh động cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.



Trao đổi về kinh nghiệm xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, anh Trần Đại Phúc và chị Nguyễn Hoàng Đan Khanh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình Thạnh cho rằng sự thấu hiểu, tôn trọng, đồng hành là những yếu tố quan trọng giúp các thành viên gắn kết với nhau. Với những gia đình có người làm công tác Đoàn, Hội thường xuyên làm việc ngoài giờ hành chính, sự cảm thông và sẻ chia giữa các thành viên càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi hiểu được tính chất công việc của nhau, mỗi người sẽ biết chia sẻ, đồng hành và cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống...