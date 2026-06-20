FPT kết nối doanh nghiệp Việt - Pháp thúc đẩy chuyển đổi AI

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Pháp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) và Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Quốc gia Pháp (Business France) đồng tổ chức. Đây là diễn đàn lần thứ hai, tiếp nối Diễn đàn Lãnh đạo Việt - Pháp năm 2025 tại Hà Nội, và được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Pháp tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Tham dự diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Nguyễn Anh Tuấn, cùng đại diện nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Airbus, NVIDIA, TotalEnergies, EDF, Sanofi, Schneider Electric, BNP Paribas, Canal+, IBM, Saint-Gobain và Thales.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Pháp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo Đại sứ, các doanh nghiệp chính là lực lượng biến những định hướng hợp tác thành các dự án, khoản đầu tư và việc làm cụ thể. Việt Nam - với hơn 100 triệu dân, là nền kinh tế mở và có khả năng thích ứng cao - đang trở thành một đối tác kinh tế dài hạn và là cực tăng trưởng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Pháp sẽ tiếp tục ủng hộ việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), qua đó tạo thêm động lực cho dòng vốn đầu tư hai chiều giữa hai nước.

Ông Đào Quốc Cương, Tham tán Đầu tư Đại sứ quán Việt nam tại Pháp nêu bật các cơ hội đầu tư vào Việt Nam cũng như triển vọng đầu tư Việt-Pháp. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp



Ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt thuộc MEDEF International, nhận định Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng cao, môi trường kinh doanh ngày càng cởi mở và khả năng triển khai các dự án lớn rất nhanh. Theo ông, từ kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động của tập đoàn Artelia tại Việt Nam cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn: từ phát triển đô thị, giao thông công cộng, đến các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ông cho rằng việc Việt Nam đặt phát triển công nghệ số, hạ tầng số và AI vào trung tâm chiến lược phát triển quốc gia là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp Pháp.

Cũng theo ông Benoît Clocheret, Việt Nam và Pháp cùng chia sẻ khát vọng về chủ quyền công nghệ và phát triển các công nghệ an toàn, đáng tin cậy. Tập đoàn FPT là minh chứng cho khả năng thành công của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Pháp và châu Âu, đồng thời mở ra triển vọng cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác trong tương lai.

Trong khi đó, bà Laurence de Touchet - Giám đốc Xuất khẩu của Business France - đánh giá mức tăng trưởng hơn 8% của Việt Nam trong năm 2025 là kết quả của một chiến lược phát triển dài hạn dựa trên hiện đại hóa hạ tầng, nâng cấp hệ thống giáo dục, y tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Một trong những lợi thế lớn nhất của Việt Nam hiện nay là nguồn nhân lực trẻ, có trình độ, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và khả năng tiếp cận nhanh với các công nghệ mới. Đây cũng là yếu tố giúp Việt Nam thu hút ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực bán dẫn, nghiên cứu phát triển và AI. Bà Laurence de Touchet cho rằng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp cùng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đang tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, AI, an ninh mạng, chủ quyền số và công nghệ lượng tử.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về AI có chủ quyền, kinh nghiệm triển khai AI trong doanh nghiệp và các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI trên quy mô lớn. Nhiều ý kiến cho rằng AI đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh chóng.

Diễn đàn diễn ra trong thời điểm Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh chiến lược phát triển AI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường quyền tự chủ công nghệ. Thông qua Kế hoạch hành động "Lục địa AI" và Chiến lược ứng dụng AI, EU đang khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng phương thức phát triển "AI First", đưa AI trở thành nền tảng cho đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh đó, FPT cho biết đang triển khai các chương trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho khách hàng tại 30 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Hiện diện tại Pháp từ năm 2008, FPT hiện là đối tác công nghệ của nhiều doanh nghiệp lớn như La Poste, Air Liquide, Quadient, Sagemcom, SNCF và Geopost. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành một trong 50 công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Pháp, đồng thời tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường nói tiếng Pháp trong thời gian tới./.