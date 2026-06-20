Đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch tàu biển

* Mở rộng hợp tác, xây dựng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp lữ hành cùng các đại biểu đã trao đổi, hiến kế về các giải pháp phát huy hiệu quả lợi thế Cảng Quy Nhơn, phát triển sản phẩm đặc sắc gắn với biển và Tây Nguyên, mở rộng hợp tác với các hãng tàu, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển bền vững cho du lịch tàu biển tỉnh Gia Lai. Các đại biểu tham dự phiên thảo luận của Hội nghị. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Trong đó, đại diện nhiều địa phương có kinh nghiệm phát triển du lịch tàu biển như Đà Nẵng, Hải Phòng đã chia sẻ những bài học về quy hoạch hạ tầng, xúc tiến thị trường, xây dựng sản phẩm và phối hợp giữa các bên tham gia trong chuỗi cung ứng dịch vụ. Theo các chuyên gia, phát triển du lịch tàu biển hiện nay không còn đơn thuần là thu hút tàu cập cảng mà đòi hỏi phải xây dựng được một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho rằng nhận thức chung được thống nhất tại hội nghị là phát triển du lịch tàu biển không chỉ là khai thác lợi thế hạ tầng cảng biển mà phải được tiếp cận theo hướng phát triển hệ sinh thái điểm đến, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, lấy liên kết vùng và hợp tác công – tư làm động lực, lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ làm yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh.

Theo lãnh đạo Sở, du lịch tàu biển đang tiếp tục là một trong những phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh của du lịch thế giới; việc thu hút khách tàu biển không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng cảng biển mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ, môi trường du lịch và khả năng liên kết giữa các bên tham gia trong chuỗi giá trị du lịch.

Đánh giá của ngành du lịch tỉnh, sau khi hợp nhất, Gia Lai là một trong số ít địa phương có khả năng kết nối đồng thời các giá trị của biển, văn hóa Chăm, võ cổ truyền, hệ sinh thái tự nhiên và không gian văn hóa Tây Nguyên. Đây là lợi thế hiếm có để xây dựng các chương trình tham quan bờ dành cho khách tàu biển với tính khác biệt cao.

“Chúng tôi xác định Cảng Quy Nhơn không chỉ là cửa ngõ hàng hải quan trọng của khu vực mà còn là điểm khởi đầu của chuỗi giá trị du lịch tàu biển. Mục tiêu không dừng ở việc gia tăng số lượt tàu cập cảng mà hướng đến nâng cao tỷ lệ khách lên bờ, kéo dài thời gian trải nghiệm, gia tăng mức chi tiêu và tạo sức lan tỏa cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch của tỉnh. Mục tiêu của Gia Lai không chỉ là đón thêm nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế cập Cảng Quy Nhơn, mà quan trọng hơn là từng bước đưa Quy Nhơn trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trong hành trình du lịch tàu biển của Việt Nam và khu vực” Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh bà Đỗ Thị Diệu Hạnh chia sẻ.

* Kết nối du lịch tàu biển với các loại hình du lịch trên bờ

Từ góc nhìn doanh nghiệp trực tiếp khai thác thị trường khách tàu biển quốc tế bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết thị trường đang có những thay đổi mạnh mẽ. Nếu như trước đây các hãng tàu tập trung vào số lượng khách thì hiện nay xu hướng đang chuyển sang chất lượng trải nghiệm, tính cá nhân hóa và chiều sâu văn hóa. Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

“Khách tàu biển ngày nay không chỉ muốn ghé thăm một điểm đến trong vài giờ đồng hồ. Họ muốn hiểu sâu hơn về văn hóa, ẩm thực, đời sống bản địa, di sản và câu chuyện của con người địa phương. Điều đó đòi hỏi các điểm đến phải xây dựng được những trải nghiệm khác biệt, có bản sắc riêng”, bà Trân nhận định.

Theo Saigontourist, các dòng sản phẩm cao cấp, du lịch trải nghiệm chiều sâu, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe hay các hành trình khám phá điểm đến mới đang ngày càng được du khách quốc tế quan tâm. Điều này mở ra cơ hội cho Gia Lai khi địa phương không chỉ có biển mà còn sở hữu những giá trị văn hóa và sinh thái độc đáo mà nhiều điểm đến khác khó có được.

Từ kinh nghiệm khai thác khách tàu biển quốc tế, Saigontourist nhận định Gia Lai nên ưu tiên tiếp cận phân khúc tàu quy mô vừa và nhỏ, hướng đến nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và yêu cầu trải nghiệm khác biệt. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định rằng dư địa phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam còn rất lớn. Và với tiềm năng đang có, đây là cơ hội cho Gia Lai. Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN



“Cái quan trọng đó là Gia Lai phải quy hoạch hạ tầng đón tàu từ bến, cảng cho đến thiết kế sản phẩm đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách lên bờ, lưu lại và chi tiêu. Đồng thời, phải tính toán kết nối du lịch tàu biển với các loại hình du lịch trên bờ và liên kết vùng”, ông Siêu nhìn nhận.

Bên cạnh những lợi thế sẵn có, các chuyên gia cũng cho rằng để trở thành điểm đến hấp dẫn của các hãng tàu quốc tế, Gia Lai cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao năng lực đón khách tại cảng, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa cảng với các điểm tham quan, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ phục vụ khách quốc tế. Ngoài ra, việc xây dựng các chương trình tham quan phù hợp với quỹ thời gian của khách tàu biển, bảo đảm tính hấp dẫn, khác biệt và khả năng cạnh tranh cũng là yêu cầu bắt buộc.

Từ những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị, Gia Lai xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành và hãng tàu; nghiên cứu các cơ chế khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch tàu biển. Với quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch tàu biển được kỳ vọng sẽ trở thành một hướng phát triển mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch Gia Lai trong giai đoạn tới.

Năm 2026, với vai trò địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, tỉnh phấn đấu đón khoảng 15 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 200 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt khoảng 35 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 1,1 triệu lượt khách quốc tế; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh./.