Động lực mới kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Quyết định quyền tham gia Hợp đồng đồng Dầu khí, lô Kharyaga PSA tại LB Nga - Phụ lục số 8 Kharyaga PSA. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt 76 năm qua. Trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2012, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang tiếp tục được mở rộng, tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.



Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chương trình vinh dự có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam. Về phía Liên bang Nga có sự hiện diện của Đại sứ Bộ Ngoại giao Nga chuyên trách trong lĩnh vực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và giảm phát thải carbon Yuri Sechiurin. Chương trình có sự tham dự đông đảo doanh nghiệp hai nước hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không và công nghệ.



Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Giấy chứng nhận đầu tư của PSC Lô 01/17&02/17, thềm lục địa Việt Nam giữa PetroVietnam và Tập đoàn Zarubezhneft. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Các cơ quan bộ ngành liên quan, VCCI và các đối tác xúc tiến thương mại đầu tư cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên tận dụng tốt Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều.



Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet, gồm: Đà Nẵng - Moskva, Nha Trang - Kazan và Nha Trang - Novosibirsk. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao thỏa thuận hợp tác đã ký trong các lĩnh vực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư; năng lượng và khoa học công nghệ (giữa Petrovietnam và Novatek); đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình không chỉ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga mà còn tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới.



Trong khuôn khổ Diễn đàn, Hãng hàng không Vietjet công bố kế hoạch mở ba đường bay mới kết nối các thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang với thủ đô Moskva và hai thành phố Kazan và Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.



Sau phiên toàn thể, chương trình tiếp tục với phiên xúc tiến thương mại và đầu tư, giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và các cơ hội hợp tác với thị trường Liên bang Nga, cũng như mong muốn và tiềm lực của các doanh nghiệp Nga trong hợp tác với Việt Nam. Các doanh nghiệp hai nước đã tham gia giao lưu, kết nối trực tiếp và trao đổi về các dự án, cơ hội hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực.



Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao thoả thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới./.