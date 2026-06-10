Doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy phát triển xã hội số tại Campuchia

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia Hun Many (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt dịch vụ logistics Metfone Express. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia Hun Many, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Chea Vandeth, cùng Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại diện các cơ quan hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Mạnh Đức, Tổng Giám đốc Metfone cho biết trong gần 20 năm hoạt động tại Campuchia, doanh nghiệp không chỉ đầu tư hạ tầng viễn thông mà còn chú trọng phát triển con người, công nghệ và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của quốc gia này.

Theo ông, trong bối cảnh Campuchia phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh tế số, nhu cầu về kết nối hàng hóa và chuỗi cung ứng hiệu quả ngày càng tăng. Bên cạnh dòng chảy dữ liệu do viễn thông tạo ra, logistics đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm lưu thông hàng hóa, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống vận hành trơn tru hơn.

Ông nhấn mạnh Metfone Express là bước đi tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số toàn diện tại Campuchia, kết hợp giữa hạ tầng số và hạ tầng logistics hiện đại. Doanh nghiệp cam kết đầu tư lâu dài, ứng dụng công nghệ quản trị số nhằm xây dựng hệ thống logistics thông minh, minh bạch và đồng bộ, qua đó hỗ trợ thương mại điện tử và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Metfone Express là bước đi tiếp theo của Metfone trong hành trình xây dựng hạ tầng số toàn diện và hạ tầng logistics hiện đại cho Campuchia. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia

Ông Cao Mạnh Đức cho rằng nếu viễn thông từng thay đổi cách con người kết nối với nhau, thì logistics số sẽ tiếp tục thay đổi cách hàng hóa được lưu thông và nền kinh tế vận hành. Metfone mong muốn không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ, mà còn là đối tác đồng hành cùng Campuchia trong tiến trình phát triển kinh tế số và xã hội số.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia Chea Vandeth đánh giá cao đóng góp của Metfone trong phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy kết nối giữa hai quốc gia. Ông cho rằng việc ra mắt Metfone Express thể hiện cam kết đầu tư lâu dài và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh việc mở rộng sang lĩnh vực logistics không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển kinh tế Campuchia.

Trong bối cảnh kinh tế số và thương mại điện tử phát triển nhanh tại khu vực, logistics được xem là lĩnh vực then chốt trong kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng. Việc Viettel tham gia lĩnh vực này tại Campuchia được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối kinh tế, hỗ trợ thương mại điện tử và thúc đẩy phát triển xã hội số bền vững tại quốc gia láng giềng./.