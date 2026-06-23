Doanh nghiệp linh hoạt các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong mùa nắng nóng

Công đoàn tỉnh Ninh Bình phối hợp với công ty TNHH May Việt Thuận hỗ trợ mua đồ uống ngày nắng nóng cho công nhân. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Đảm bảo sức khỏe cho công nhân

Tại Khu công nghiệp Hòa Xá nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất với số lượng lớn lao động tại Ninh Bình, công tác chăm lo sức khỏe công nhân trong mùa hè được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Việc chăm lo sức khỏe người lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt không chỉ là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà còn là giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất, duy trì chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thành lập từ năm 2016, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Việt Thuận hiện tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động. Với các đơn hàng xuất khẩu được duy trì đều đặn từ đầu năm, doanh nghiệp xác định việc bảo đảm sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân là yếu tố quan trọng để duy trì năng suất lao động và đáp ứng tiến độ sản xuất. Nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết nắng nóng, công ty đã đầu tư bổ sung hệ thống điều hòa làm mát tại các phân xưởng, chuẩn bị đầy đủ nước uống và tăng cường chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động.

Chị Trần Thị Hằng Nga, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Việt Thuận chia sẻ, ngoài nước uống giải nhiệt được cung cấp hằng ngày, công nhân còn được tăng cường dinh dưỡng thông qua việc bổ sung sữa trong bữa ăn trưa. Ngoài ra, doanh nghiệp thưởng thêm phụ cấp nắng nóng trong bốn tháng cao điểm mùa hè thể hiện sự quan tâm đối với người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ riêng Công ty May Việt Thuận, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn Khu công nghiệp Hòa Xá cũng chủ động triển khai các giải pháp chăm lo sức khỏe người lao động. Tại Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại, Xuất nhập khẩu Đại Long - doanh nghiệp có truyền thống nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo, các hoạt động hỗ trợ công nhân trong mùa hè được duy trì thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Uyên, công nhân bộ phận hoàn thiện cho biết, mỗi khi bước vào mùa nắng nóng, công ty đều chuẩn bị nước chanh đường, nước đá phục vụ người lao động và bảo đảm môi trường làm việc thông thoáng, mát mẻ. Những hỗ trợ tuy đơn giản nhưng giúp công nhân giảm bớt mệt mỏi, duy trì sức khỏe và năng suất lao động.



Linh hoạt giải pháp, hướng tới phát triển bền vững

Thực tế cho thấy, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể áp dụng cùng một mô hình chống nóng. Tùy thuộc vào đặc thù ngành nghề, điều kiện sản xuất và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, mỗi đơn vị đều lựa chọn những giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động nhưng vẫn giữ vững chất lượng sản phẩm.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn LOK WAH Việt Nam, doanh nghiệp có gần 300 lao động chuyên sản xuất hộp đựng kính mắt và hộp đồng hồ bằng chất liệu da, giấy xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và châu Âu, việc lắp đặt hệ thống điều hòa trên diện rộng không phải là giải pháp tối ưu. Sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu cũng như sản phẩm trong quá trình sản xuất. Thay vì đầu tư điều hòa cho toàn bộ nhà xưởng, công ty lựa chọn các giải pháp phù hợp hơn như hỗ trợ phụ cấp nắng nóng cho người lao động từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, cung cấp nước đá phục vụ nhu cầu giải nhiệt trong ca làm việc và tăng cường các thiết bị làm mát.

Anh Đoàn Trung Năng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn LOK WAH Việt Nam cho biết, bên cạnh các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, doanh nghiệp còn cải tạo, mở rộng nhà xưởng nhằm tăng độ thông thoáng, đồng thời lắp đặt thêm quạt công nghiệp, quạt treo tường và quạt cây tại các vị trí sản xuất. Những giải pháp này giúp cải thiện điều kiện làm việc, giảm tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe công nhân, qua đó góp phần duy trì năng suất lao động và chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp chống nóng trước mắt, nhiều doanh nghiệp còn coi việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Triton, doanh nghiệp có hơn 100 lao động chuyên sản xuất trang phục thể thao dành cho môn kiếm đạo xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu, công tác bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa hè luôn được quan tâm. Công ty đã đầu tư hệ thống phun sương làm mát trên mái nhà xưởng, lắp đặt quạt công nghiệp và điều hòa tại các khu vực phù hợp. Ngoài ra, các bộ phận sản xuất đều được trang bị tủ lạnh để bảo quản hoa quả, sữa chua và đồ uống phục vụ công nhân.

Theo ông Phạm Đình Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Triton, Công đoàn thường xuyên thay đổi thực đơn giải nhiệt cho người lao động trong mùa hè với các loại thực phẩm như kem, sữa chua, chè, nước mía và sữa uống. Những hoạt động này không chỉ giúp công nhân bảo đảm sức khỏe mà còn tạo không khí làm việc tích cực, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống người lao động. Bà Đào Xuân Thanh Huyền, Phó trưởng ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay từ đầu mùa hè, đơn vị đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và điều kiện lao động của công nhân. Trên cơ sở đó, tổ chức Công đoàn kịp thời hướng dẫn, đề nghị doanh nghiệp triển khai các biện pháp chống nóng như hỗ trợ phụ cấp nắng nóng, bổ sung nước uống giải nhiệt, cải thiện môi trường làm việc và điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động trước thời tiết nắng nóng kéo dài./.