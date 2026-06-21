DIFF 2026: Màn pháo hoa của đội Đức và Ma Cao (Trung Quốc) thăng hoa trên bầu trời sông Hàn

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đức. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Sau ba đêm thi đầu tiên với các chủ đề Thiên nhiên, Di sản và Văn hóa, đêm thi thứ tư mang đến không gian nghệ thuật nơi những ý tưởng sáng tạo được thể hiện bằng ngôn ngữ ánh sáng và âm nhạc. Hai đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Ma Cao, Trung Quốc) đã giới thiệu hai phong cách trình diễn khác biệt, góp phần tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn trên bầu trời sông Hàn.



Lần đầu tham dự DIFF, đội Đức mang đến màn trình diễn mang tên “Pyrographics”, biến bầu trời thành một “bức tranh ánh sáng” được tạo nên từ các hiệu ứng pháo hoa đồng bộ với âm nhạc. Với hơn 150 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa, đội tuyển Đức thể hiện thế mạnh về kỹ thuật, độ chính xác và khả năng kết hợp giữa âm thanh với hiệu ứng thị giác. Các chùm pháo liễu vàng, pháo tách sao nhiều tầng cùng hiệu ứng ánh sáng được lập trình công phu đã tạo nên những hình ảnh giàu tính nghệ thuật.



Trong khi đó, đội Apple Pyrotechnics Co., Ltd của Ma Cao (Trung Quốc) lựa chọn cách kể chuyện bằng pháo hoa với chủ đề “Celestial Journey to the West” (Tây Du Thiên Giới). Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển “Tây Du Ký”, màn trình diễn kết hợp giữa nhạc giao hưởng, nhạc điện tử và các hiệu ứng pháo hoa mặt nước, tái hiện hành trình thần thoại quen thuộc thông qua những lớp ánh sáng đa sắc màu.



Theo Ban tổ chức, sau ba đêm thi đầu tiên, DIFF 2026 tiếp tục tạo sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã phục vụ hơn 326.000 lượt khách, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 136.000 lượt, tăng 33,7%; khách nội địa gần 190.000 lượt, tăng 38,9%. Công suất phòng trung bình toàn thành phố đạt trên 70%.



Đánh giá về chất lượng cuộc thi năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo DIFF 2026 cho rằng các đội tham gia đều có sự đầu tư, đổi mới và sáng tạo trong cách xây dựng nội dung trình diễn. Nhiều đội đã vượt qua chính mình, mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc và bản sắc riêng thông qua nghệ thuật pháo hoa.



Bên cạnh các màn trình diễn pháo hoa, đêm thi còn có chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên không khí sôi động cho lễ hội.



Theo kế hoạch, đêm thi tiếp theo của DIFF 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27/6 với cuộc tranh tài giữa Australia và Bồ Đào Nha theo chủ đề “Tầm nhìn”. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 11/7.



DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của Đà Nẵng, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, thu hút du khách và thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch địa phương./.