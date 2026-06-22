Đẩy mạnh tiếp công dân trực tuyến và trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đối thoại

Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2026. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Cùng tham dự có bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các đại biểu Quốc hội.

Trách nhiệm, trọng tâm, đảm bảo quyền lợi cho người dân

Tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, thực hiện Luật Tiếp công dân và ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tiếp công dân định kỳ, Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo và đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 6 năm 2026 đối với vụ việc của các ông, bà: Hà Thị Chúc, Vũ Thị Tiểu Hương, Nguyễn Việt Dũng, cư trú tại số 254 đường Đá Bạc, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội cùng một số công dân đại diện cho hơn 24 hộ dân (khoảng 200 hộ dân có liên quan).

Về vụ việc của các công dân thuộc phường Tùng Thiện có nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 414 và việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Đây là vụ việc đông người, có tính chất phức tạp, kéo dài nhiều năm, việc khiếu nại, kiến nghị của người dân đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tuy nhiên các công dân không nhất trí và cho rằng quyền lợi của người dân chưa được đảm bảo, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại hiện người dân đang sử dụng chưa được xem xét, thống nhất giải quyết, do vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Để sớm chấm dứt vụ việc, Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân để trao đổi, giải đáp, kiến nghị liên quan nội dung các vụ việc, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn thăm hỏi người dân tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tại chương trình, đại diện các hộ dân đã trình bày các nội dung, tài liệu, kiến nghị liên quan vụ việc; đại diện các cơ quan chức năng (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội...) tham dự buổi tiếp đã tập trung lắng nghe tâm tư nguyện vọng, trao đổi khách quan, thẳng thắn, đúng quy định của pháp luật về những nội dung liên quan.

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia đối thoại

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đánh giá cao việc tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời là bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương về chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu kết luận buổi tiếp công dân. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đối với vụ việc của các công dân phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho rằng, đây là vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài nhiều năm, liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án đầu tư.

Để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của pháp luật, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc; xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; không để phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài tại các cơ quan Trung ương.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trước ngày 30/9/2026.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục I theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ những khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời đề nghị các công dân tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; chấp hành các quyết định, kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục quan tâm và chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; khẩn trương triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến và bảo đảm kết nối giữa Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với Trụ sở Tiếp công dân của các tỉnh và các điểm tiếp công dân ở cấp xã. Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, nhất là đối với các vụ việc đông người, phức tạp.

"Việc tổ chức tiếp công dân theo hình thức trực tuyến không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia đối thoại với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí đi lại cho bà con. Mô hình này cũng cần tăng cường, nhân rộng và phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với địa phương trong quá trình xem xét giải quyết vụ việc" – Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu và việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong cái lĩnh vực này./.