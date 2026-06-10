Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới Thành phố mang tên Bác

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên người thân của chiến sỹ mới. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu và trưởng thành của các chiến sĩ mới, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 nhận xét, sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành cả về nhận thức và hành động; đồng thời hiểu rõ hơn về giá trị của việc rèn luyện, xây dựng ý thức tự giác trong chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Kết quả kiểm tra kết thúc chương trình huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành các nội dung huấn luyện.



Trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh, dưới Quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân. Đây là lời thề thiêng liêng và vinh quang của mỗi người quân nhân cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của mỗi chiến sĩ trong cuộc đời người quân nhân cách mạng. Trung tướng Lê Xuân Thế tin tưởng, các chiến sĩ mới tiếp tục làm rạng rỡ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương, đất nước, cũng như phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên chiến sỹ mới. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới và chương trình duyệt đội hình, đội ngũ do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định thực hiện.



Chiến sĩ trẻ Lê Hữu Đạt (Tiểu đội 4, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) cho biết, anh nhập ngũ sau khi đã tốt nghiệp Đại học. Từ môi trường tự do, thoải mái của một sinh viên, anh bước vào môi trường quân ngũ với nhiều thay đổi. Ba tháng nỗ lực nơi thao trường huấn luyện mang lại cho anh và các chiến sĩ mới nhiều điều mới mẻ. Đó là tính tự giác, chủ động trong công việc; thể lực, ý thức chính trị được nâng lên.



“Buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ ghi dấu kết quả những ngày nỗ lực của tôi trong suốt 3 tháng huấn luyện. Đây là một dấu mốc đáng nhớ, ngày tôi chính thức trở thành người quân nhân cách mạng. Tôi đã đăng ký văn bằng hai là sĩ quan chính trị với mong muốn tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội”, chiến sĩ Lê Hữu Đạt tâm sự.



Ông Lê Hữu Sơn Tùng (phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh; bố của chiến sĩ Lê Hữu Đạt ) cho biết, nhờ môi trường quân đội, chỉ sau 3 tháng luyện tập, con trai ông đã trưởng thành, tự tin, bản lĩnh hơn những ngày còn ở nhà, nhất là về giờ giấc, ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần đoàn kết, tính tập thể cao hơn.



“Hôm nay gặp lại con, thấy con trưởng thành hơn, vợ chồng tôi rất vui, tự hào và tin tưởng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giờ Đạt đã lớn rồi, nên việc có quyết định ở lại phục vụ quân đội lâu dài hay không là ở cháu. Gia đình tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của cháu”, ông Lê Hữu Sơn Tùng tâm sự.



Chung cảm xúc, bà Lê Thị Nga (phường Khánh Hội; mẹ của chiến sĩ Lê Quốc Huy (Tiểu đội 2, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn bộ binh 1) chia sẻ: “Đây là lần đầu cháu đi xa nhà lâu nhưu vậy. Thấy con trưởng thành, mạnh khỏe, tác phong nhanh nhẹn và chững chạc, trưởng thành hơn ở nhà rất nhiều nên tôi cảm thấy rất vui mừng”.

Theo Trung tá Phạm Đình Cường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định, sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 từ các địa phương của Thành phố đã hoàn thành 13/13 nội dung huấn luyện. Trong đó, kết quả công tác giáo dục chính trị đạt 100% yêu cầu với 87,7% đạt khá, giỏi; công tác huấn luyện điều lệnh với 95,14% đạt khá, giỏi; huấn luyện chiến thuật với 91,37% đạt khá, giỏi.../.