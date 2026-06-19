Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường cho biết, tiền thân của Đại học Trà Vinh là mô hình Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh được triển khai từ năm 2001. Trên cơ sở đó, ngày 19/6/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Trà Vinh. Đến tháng 1/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh, đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, Đại học Trà Vinh đã trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Vinh danh các nhà lãnh đạo, quản lý có nhiều đóng góp tiêu biểu cho quá trình phát triển Đại học Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa-TTXVN

Hiện nay, Đại học Trà Vinh có mạng lưới hợp tác với nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế đến từ Canada, Nhật Bản, Hà Lan, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều quốc gia khác. Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, lấy người học làm trung tâm, kết hợp nghiên cứu và phục vụ cộng đồng đã tạo nên dấu ấn riêng của nhà trường.

Đại học Trà Vinh hiện có 27 ngành đạt kiểm định chất lượng quốc tế: ABET, FIBAA, AUN-QA; nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 200 UI GreenMetric Ranking về môi trường giáo dục xanh - bền vững; 7 năm liền trong top 100 trường đổi mới sáng tạo và ảnh hưởng tích cực xã hội - theo WURI Ranking. Đặc biệt, 3 năm liên tiếp (2022-2024), Đại học Trà Vinh đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc. Năm 2025, Đại học Trà Vinh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong chuyển đổi số với giải thưởng “Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards”.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại học Trà Vinh trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại học Trà Vinh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm tri thức của vùng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, địa phương; đồng thời phát huy thế mạnh trong nghiên cứu các vấn đề của Đồng bằng sông Cửu Long như thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo tồn văn hóa dân tộc. Tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của địa phương và khu vực. Vinh danh các đối tác quốc tế có nhiều đóng góp tiêu biểu cho quá trình phát triển Đại học Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Dịp này, Đại học Trà Vinh vinh danh nhiều tập thể, cá nhân, đối tác trong nước và quốc tế có đóng góp tiêu biểu cho quá trình xây dựng, phát triển của Đại học Trà Vinh; đồng thời tiếp nhận các nguồn học bổng, tài trợ dành cho sinh viên và các hoạt động nghiên cứu, phục vụ cộng đồng./.