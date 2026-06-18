Dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Các đại biểu dâng hương tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự lễ dâng hương có Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu 9 cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã U Minh và xã Nguyễn Phích.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Kiệt - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.



Các đại biểu dâng hương tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: TTXVN phát

Tại khu di tích lịch sử này, trong giai đoạn 1972 - 1974, đồng chí Võ Văn Kiệt từng sống và làm việc với cương vị Bí thư Khu ủy Tây Nam Bộ, lãnh đạo phong trào cách mạng khu vực, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, lễ viếng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9; đồng thời là hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt; đồng thời nguyện học tập và noi theo tấm gương đạo đức, tinh thần đổi mới, hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí; phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển.

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, ghi sổ lưu niệm tại khu di tích. Ảnh: TTXVN phát

Sau lễ viếng, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đoàn công tác Quân khu 9 tiếp tục có các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng hơn 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn tại 2 xã U Minh và Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau)./.