Đắk Lắk xây dựng cụm công nghiệp phục vụ chế biến sâu nông sản xuất khẩu

Lãnh đạo tỉnh cùng chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi động dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Cụm công nghiệp Tân Tiến có diện tích gần 75 ha, với tổng vốn đầu tư trên 471 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên làm chủ đầu tư. Khu vực này nằm cách cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gần 2km, cách vùng nguyên liệu trọng điểm sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk khoảng 10km nên thuận lợi cho hoạt động chế biến, logistics và kết nối thị trường và được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics, chế biến, kho lạnh/kho mát, và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu trái cây của toàn khu vực Tây Nguyên.



Cụm công nghiệp này được định hướng phát triển hệ sinh thái đồng bộ gồm kho lạnh, sơ chế, chế biến, kiểm nghiệm, logistics, thương mại, tài chính và các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu; ưu tiên ứng dụng hạ tầng số, truy xuất nguồn gốc, quản lý vùng trồng và phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chủ đầu tư cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thứ cấp đến nghiên cứu, đầu tư sản xuất kinh doanh tại cụm công nghiệp.



Việc xây dựng cụm công nghiệp Tân Tiến sẽ giúp rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, giảm thiểu hao hụt nông sản và tối ưu hóa chi phí logistic nhờ vị trí kết nối tối ưu liên kết trực tiếp vùng nguyên liệu Tây Nguyên với cảng biển và các đô thị ven biển; khu vực này phù hợp với chế biến nông sản, kho bãi, đóng gói và công nghiệp phụ trợ.



Ngoài ra, việc xây dựng cụm công nghiệp Tân Tiến sẽ góp phần giảm thiểu nạn xây dựng kho bãi trái phép tự phát để thu gom sầu riêng tại địa phương thời gian qua và hạn chế việc thất thu thuế cho Nhà nước trong kinh doanh nông sản thời gian tới.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cụm công nghiệp Tân Tiến là một trong những dự án trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra vào cuối tháng 6/2026. Việc khởi động các dự án trong giai đoạn này sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để dự án sớm đủ điều kiện khởi công xây dựng; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai các bước tiếp theo như thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, hoàn thiện hồ sơ môi trường, giấy phép xây dựng và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng.



Cụm công nghiệp Tân Tiến được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận thành lập theo Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 30/6/2025. Dự án kỳ vọng sẽ hoàn thành hạ tầng trong khoảng 6 tháng, thu hút khoảng 25 dự án, với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng; tuyển dụng, đào tạo khoảng 3.000 lao động./.