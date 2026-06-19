Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Thể thao Công an nhân dân đặt mục tiêu đứng trong top 5

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (từ ngày 14/11 đến 12/12) là sự kiện cấp quốc gia lớn nhất, quy tụ 36 đoàn đến từ 34 tỉnh, thành phố và Đoàn thể thao Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; với 48 môn thi đấu, tranh 973 bộ huy chương. Đoàn thể thao Công an nhân dân tham gia Đại hội với khoảng 50 huấn luyện viên, trên 500 vận động viên; thi đấu 32/48 môn; mục tiêu giành 120 huy chương các loại, thành tích đứng trong top 5 đơn vị dẫn đầu.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương các vận động viên, huấn luyện viên và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm công tác thể dục thể thao Công an nhân dân, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, nỗ lực tập luyện, thi đấu vì màu cờ sắc áo của lực lượng Công an nhân dân.



Thượng tướng Lê Quốc Hùng đánh giá, trong thời gian qua, hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Thể thao thành tích cao phát triển nhanh, nắm bắt kịp thời xu hướng chung của thể thao trong nước và quốc tế; duy trì vị trí của những đơn vị dẫn đầu tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc và đóng góp nhiều huấn luyện viên, vận động viên cho các đội tuyển thể thao quốc gia tham gia thi đấu ở đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế đạt nhiều thành tích cao.

Để đạt thành tích cao theo mục tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đoàn Thể thao Công an nhân dân tham gia Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và thể thao Công an nhân dân; tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, tập huấn và tham gia thi đấu, cần kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao Công an nhân dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu mỗi người cần phát huy bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, nỗ lực hết mình, tích cực tập luyện, chuẩn bị tốt về tinh thần, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu; quyết tâm tranh tài vì “màu cờ sắc áo”, vì uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân. Quá trình thi đấu phải thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trung thực, cao thượng, ứng xử văn hóa, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.