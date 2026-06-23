Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Mở rộng không gian cống hiến của tuổi trẻ

Ban Tổ chức Đại hội đón đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Ban Tổ chức Đại hội đón Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Khơi dậy tinh thần tiên phong từ cơ sở

Những năm gần đây, chuyển đổi số đang trở thành một trong những nội dung mới được nhiều cơ sở Đoàn triển khai, góp phần mở rộng không gian hoạt động của thanh niên bên cạnh các phong trào tình nguyện truyền thống.



Tại Hải Phòng, các mô hình “Bình dân học vụ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Gia đình số” được triển khai tại nhiều địa phương, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong quá trình chuyển đổi số.



Trong nhiệm kỳ 2022-2026, thành phố đã thành lập 115 đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số với sự tham gia của 10.500 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Các đội hình tham gia hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận các nền tảng số và ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.



Cùng với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, Thành đoàn Hải Phòng đã xây dựng 25 sản phẩm truyền thông về chuyển đổi số. Phong trào “Bình dân học vụ số”, “Phổ cập AI” được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tích cực, góp phần cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.



Không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn Hải Phòng còn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Trong nhiệm kỳ, hơn 115.000 học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; nhiều cuộc thi sáng tạo trẻ, diễn đàn nghiên cứu khoa học và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức.

Cùng với việc triển khai các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số, tuổi trẻ Hải Phòng còn tích cực tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và ứng dụng công nghệ mới. Nhiều chương trình tập huấn, diễn đàn, cuộc thi về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, từng bước hình thành kỹ năng làm việc và học tập trong môi trường số. Các hoạt động này không chỉ hướng tới lực lượng thanh niên mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về chuyển đổi số tới cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Những kết quả tại Hải Phòng cho thấy chuyển đổi số không còn là một nội dung mang tính thử nghiệm mà đang từng bước trở thành hoạt động thường xuyên của tổ chức Đoàn ở cơ sở. Xu hướng này cũng đang được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương trên cả nước.



Tại Hà Tĩnh, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai đồng bộ với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Toàn tỉnh đã thành lập 250 đội hình thanh niên “Bình dân học vụ số” với gần 3.000 thành viên tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng công nghệ phục vụ đời sống.



Các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đồng thời phát huy hiệu quả các mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, tham gia hỗ trợ người dân thực hiện định danh điện tử, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Nhiều hoạt động sáng tạo trẻ, Hội thi Tin học trẻ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, tạo môi trường để thanh niên phát huy ý tưởng, sáng kiến.



Từ thực tiễn tại Hải Phòng, Hà Tĩnh có thể thấy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang dần trở thành những lĩnh vực hoạt động mới của thanh niên, mở ra thêm nhiều không gian cống hiến bên cạnh các phong trào truyền thống.

Từ Bình dân học vụ số đến đổi mới sáng tạo

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của nhiệm kỳ qua là phong trào “Bình dân học vụ số”. Các cấp bộ Đoàn đã duy trì và thành lập mới 13.124 đội hình thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số”, tổ chức 18.166 hoạt động hỗ trợ tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho 1.234.422 người dân. Từ các khu dân cư, trường học đến nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, đoàn viên, thanh niên đã tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.



Thông qua các hoạt động này, thanh niên không chỉ là đối tượng tiếp cận công nghệ mà còn trực tiếp tham gia đưa công nghệ đến với cộng đồng. Nhiều mô hình hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng số, tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được triển khai tại cơ sở, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Cùng với phong trào “Bình dân học vụ số”, các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tiếp tục được các cấp bộ Đoàn chú trọng. Nhiều sân chơi về khoa học công nghệ được duy trì và mở rộng như Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel, Cuộc thi Thiết kế đồ họa thế giới, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu vàng hay Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam.



Các chương trình nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được triển khai tại nhiều địa phương, đơn vị. Đây cũng là cơ sở để nhiều mô hình “Phổ cập AI”, “Bình dân học vụ số” và các hoạt động ứng dụng công nghệ mới tiếp tục được nhân rộng trong thời gian qua.



Đổi mới sáng tạo cũng là một trong những nội dung nổi bật của nhiệm kỳ 2022-2026. Thông qua các chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, toàn Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến với tổng giá trị hỗ trợ 388 tỷ đồng; giá trị làm lợi đạt trên 642 tỷ đồng. Nhiều ý tưởng của thanh niên được ứng dụng trong học tập, lao động, sản xuất và phục vụ cộng đồng.



Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được triển khai rộng khắp. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 1.422 cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, thu hút hơn 2,37 triệu lượt thanh niên tham gia; hỗ trợ phát triển 36.831 ý tưởng khởi nghiệp. Bên cạnh đó, 2.472 diễn đàn, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp được tổ chức với hơn 8,5 triệu lượt thanh niên tham gia.



Không chỉ tạo môi trường để thanh niên phát huy ý tưởng sáng tạo, các hoạt động này còn góp phần thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thích ứng với yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.



Từ phong trào “Bình dân học vụ số” đến các hoạt động phổ cập kiến thức công nghệ, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có thể thấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang ngày càng trở thành lĩnh vực thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Đây cũng là những nội dung được dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định tiếp tục đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tới, góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong quá trình phát triển đất nước.

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, những chuyển động từ cơ sở cho thấy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ không chỉ được thể hiện qua các hoạt động tình nguyện truyền thống mà còn qua quyết tâm làm chủ công nghệ, làm chủ tri thức và đóng góp vào quá trình phát triển đất nước. Từ những đội hình "Bình dân học vụ số" ở Hải Phòng đến hàng chục nghìn đội hình hỗ trợ chuyển đổi số trên cả nước, có thể thấy nhiều nội dung được đặt ra cho nhiệm kỳ tới đã được hình thành từ thực tiễn phong trào. Đó không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào đời sống mà còn là quá trình tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực sáng tạo, làm chủ tri thức và tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.