Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN Ngày 13/6, ông Dương Tín Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết: Hôm nay là ngày đầu tiên đặc khu Phú Quý triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân cho người cao tuổi. Trung tâm cũng đã hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh từ 6 - 18 tuổi vào ngày 12/6.

Theo ông Dương Tín Phúc, kế hoạch khám sức khỏe cho người cao tuổi sẽ triển khai 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ hôm nay (13/6) đến cuối tháng 6, cho khoảng 1.800 người từ 75 tuổi trở lên. Do đây là đối tượng đặc thù (cao tuổi, di chuyển chậm), nên Trung tâm chỉ giới hạn số lượng khám dưới 50 người trong buổi sáng (1.200 người), buổi chiều sẽ ưu tiên khám cho cán bộ, công chức, viên chức (600 người).

Đợt 2 dự kiến diễn ra từ đầu tháng 7 đến cuối năm; tổ chức khám cho đối tượng từ 60 đến dưới 75 tuổi với khoảng hơn 23.000 người. Công tác khám bệnh được tổ chức cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để bảo đảm tiến độ. Ngoài việc khám bệnh, Ban tổ chức còn cung cấp suất ăn sáng miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo và người khuyết tật.

Nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm khám lâm sàng các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt... Ngoài khám lâm sàng, chương trình còn thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu; chụp X -quang và siêu âm đối với các trường hợp có chỉ định. Kết quả khám được tổng hợp, đánh giá và lập sổ sức khỏe điện tử liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Trước đó (từ ngày 13/5), Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý đã triển khai khám sức khỏe cho học sinh từ 6-18 tuổi. Sau đúng 1 tháng triển khai, đơn vị đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu do Sở Y tế phân bổ cho nhóm tuổi từ 6-18, trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong Chiến dịch Khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18 km2, quy mô dân số 32.200 người, cách đất liền khoảng 56 hải lý (khoảng 120km), là địa bàn hoàn toàn biệt lập, không có cầu nối với đất liền. Giao thông hoàn toàn bằng đường biển còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào thời tiết.

Nhiều thời điểm trong năm, đặc khu Phú Quý bị cô lập hoàn toàn từ vài ngày đến hàng tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư và hoạt động của chính quyền địa phương; nhất là vào thời điểm cuối năm, gió giật mạnh, tàu thuyền không hoạt động, một số ca bệnh cấp cứu phải thuê máy bay trực thăng (chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng) để chuyển 1 ca bệnh vào đất liền cấp cứu. Do đó, việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí ngay tại đảo được xem là giải pháp thiết thực, giúp người dân được theo dõi sức khỏe định kỳ; phát hiện và điều trị sớm những căn bệnh nguy hiểm./.