Đà Nẵng tăng cường hợp tác với TTXVN và các cơ quan báo chí chủ lực

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động của Trung tâm nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận sự đóng góp của Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của thành phố, tạo ra sự quan tâm của xã hội đối với các vấn đề đô thị; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành lâu dài trong tương lai. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng cán bộ, phóng viên TTXVN nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung đã đồng hành và hỗ trợ rất lớn cho thành phố Đà Nẵng và cả tỉnh Quảng Nam trước đây. Trong đó, có nhiều tuyến thông tin sâu sắc, kịp thời về các chủ trương lớn và chính sách quan trọng của thành phố; các động lực tăng trưởng mới sau sắp xếp; quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

Trong giai đoạn sắp tới, để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động thuận lợi và hiệu quả hơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giao Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng rà soát và ký kết chương trình hợp tác mới với TTXVN, VTV, VOV và Báo Nhân Dân để tạo cơ sở chính trị và pháp lý vững chắc, phối hợp bài bản, đồng bộ. Đồng thời, thành phố sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ thường xuyên để chia sẻ về những định hướng phát triển lớn của thành phố, giúp báo chí nắm bắt thông tin sâu sắc và rõ ràng hơn. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh quan điểm "truyền thông phải đi trước", việc chủ động cung cấp thông tin sớm về các chủ trương lớn là cần thiết để tạo sự lan tỏa và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này đặc biệt quan trọng trong các công tác khó khăn của Đà Nẵng hiện nay như giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án trọng điểm của quốc gia và thành phố; triển khai Chỉ thị 14 của Thành ủy về lập lại trật tự văn minh đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ... Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, các cơ quan báo chí chủ lực như TTXVN, VTV, VOV, Báo Nhân dân đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của đất nước, là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Cùng với Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản, các đơn vị này tạo thành một “hệ sinh thái báo chí chủ lực” dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Hiện nay, các cơ quan này cũng đang tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cảm ơn sự quan tâm, chủ động đồng hành của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong công tác phối hợp thông tin thời gian qua. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường nhiều hoạt động phối hợp với thành phố, kịp thời xây dựng các tuyến thông tin có sức lan tỏa cao. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của thành phố, tăng cường thông tin đối ngoại, thu hút đầu tư, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.../.