Đà Nẵng gỡ điểm nghẽn, tăng tốc dự án liên kết vùng miền Trung

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước cho biết, bốn xã gồm Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà đều được công nhận là xã miền núi và được xếp loại xã loại II, có mật độ dân số cao so với các xã miền núi của thành phố. Các xã đều có lợi thế về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kinh tế rừng và chăn nuôi tập trung.

Thực hiện mô hình chính quyền cơ sở 2 cấp, các xã đều tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách đảm bảo đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, các địa phương đang tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động, nhân sự các thôn theo quy định.

“Bốn xã đều có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: Hồ Tiêu, Măng cụt, Bưởi da xanh, Lòn bon. Vì vậy thành phố Đà Nẵng sớm có cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả tại các xã, xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước Nguyễn Hồng Minh kiến nghị.

Đối với dự án đường liên kết vùng miền Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Văn Thường cho biết, dự án có tổng chiều dài gần 32 km, với tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng. Dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến cuối năm 2027. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao được khoảng 22,63km, đạt gần 72%. Tuy nhiên, mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, nhiều vị trí vẫn còn vướng hạ tầng điện, cáp viễn thông chưa được di dời, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công đồng bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng dự án đã có nhiều nỗ lực, khắc phục những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi hoàn thành, dự án liên kết vùng miền Trung sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân tại các xã phía Tây Nam thành phố.

“Dự án Liên kết vùng miền Trung không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn đóng vai trò chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch của thành phố. Vì vậy, việc tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, tái định cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đang trở thành yêu cầu cấp bách để công trình về đích đúng kế hoạch, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và người dân địa phương. Cấp ủy, chính quyền các xã có dự án đi qua phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ dự án”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo.

Đối với các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị các địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết từng vùng, gắn kết giữa các vùng miền trong quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông liên kết vùng. Các địa phương cần khai thác tối đa tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Phát triển mạnh các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại, phát triển rừng gỗ lớn, trồng và chế biến dược liệu từ cây Sâm Ngọc Linh, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân./.

