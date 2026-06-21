Cơ hội rèn nghề và trưởng thành đối với phóng viên trẻ sau sáp nhập các tỉnh, thành

Nhanh chóng bắt nhịp và thích ứng

Dịp 21/6 năm nay, với nữ phóng viên Phong Tuyết, bên cạnh niềm vui vì có tác phẩm cùng nhóm tác giả của Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng vinh dự đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2026, còn là sự bồi hồi khi nhìn lại hành trình một năm thăng trầm cùng nghề báo kể từ dấu mốc ngày 1/7/2025 khi tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng hợp nhất.

Trước những đổi thay chưa từng có tiền lệ, bài toán đặt ra với Phong Tuyết và các đồng nghiệp (tại Hải Dương cũ) là vừa phải nhanh chóng cân bằng cuộc sống vừa phải đảm bảo chất lượng công việc. Thế nên, những ngày đó, ai cũng ít nhiều áp lực...

Giai đoạn đầu, nữ phóng viên lựa chọn sáng đi, tối về (quãng đường đi làm hơn 50km mỗi chặng). Sau thời gian ngắn, do đặc thù công việc bận rộn nên chị quyết định thuê trọ ở trung tâm thành phố mới. Những khó khăn bước đầu phải khắc phục là đi làm xa hơn, chi phí sinh hoạt tăng lên, phải làm quen với môi trường mới, địa bàn mới, sống xa gia đình...

Tuy nhiên, áp lực không chỉ đến từ những thay đổi về đời sống cá nhân mà còn đến từ yêu cầu mới về chuyên môn. “Tôi bắt đầu làm quen thể loại mới, thử sức ở những lĩnh vực chưa làm bao giờ: Không chỉ viết tin bài, chụp ảnh đơn thuần mà còn làm phóng sự truyền hình, phát thanh, tọa đàm chuyên đề. Tất cả đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều để thích ứng với phong cách làm việc mới sau hợp nhất”, chị Phong Tuyết chia sẻ.

Bên cạnh khó khăn, nữ phóng viên cũng nhìn thấy những thuận lợi. Với chị, thuận lợi nhất của tuổi trẻ là có sức khỏe, nhiệt huyết, không ngại học tập cái mới và dễ thích ứng với công nghệ; được lãnh đạo tạo cơ hội để thử sức ở những loại hình mới; đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình từ những tác phẩm truyền hình đầu tiên; được tham gia các chương trình tập huấn làm báo đa phương tiện do Hội nhà báo thành phố tổ chức… Những điều đó đã giúp cô phóng viên trẻ từng bước thích ứng, bắt nhịp với công việc.

Qua lăng kính của nữ phóng viên, làm báo tại trung tâm của thành phố có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước cũng cho cô nhiều điều mới và đặc trưng để khám phá, thu thập nhiều tư liệu hơn cho các tác phẩm của mình không đi vào lối mòn. Trong năm qua, chị đã cùng đồng nghiệp tác nghiệp chung ở những sự kiện lớn như đại hội Đảng các cấp, bầu cử, sát nhập các thôn, khu dân cư…

Nữ phóng viên chia sẻ: “Cũng một lĩnh vực được phụ trách trước kia nhưng giờ địa bàn rộng hơn, tư liệu phong phú hơn, nhất là những chuyến đi đến địa phương vùng biển, hải đảo. Tôi cũng có nhiều cơ hội tác nghiệp tại những sự kiện quy mô tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, đây cũng là điều giúp phóng viên trẻ như tôi nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ”.

Một năm với nhiều phóng viên trẻ Hải Phòng sau sáp nhập là một năm vất vả nhưng đầy nỗ lực, để rồi hôm nay nhận lại là sự vững vàng hơn về nghiệp vụ, hiệu suất công việc tăng lên.

“Sau một năm, mọi thứ đến nay đã dần ổn định. Những khó khăn cũng làm cho mình trưởng thành hơn trong nghề, tự tin thực hiện các thể loại báo chí… Có thể nói, sáp nhập cho tôi cơ hội được va chạm, thử sức với các loại hình mới”, Phong Tuyết nhìn nhận.

Từ quá trình làm việc trong môi trường sau sáp nhập, đa số phóng viên đều nhìn nhận rằng những yêu cầu mới đặt ra là thực tiễn tất yếu của báo chí hiện nay và với nhận thức đó, mỗi người xác định tâm thế cần có để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Vất vả nhưng anh em phóng viên không ngại khó, tiếp tục học hỏi nâng trình độ để đáp ứng yêu cầu thông tin góp sức cùng đội ngũ báo chí vào sự phát triển thành phố là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thế Anh, Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng.

Anh Nguyễn Thế Anh cho biết, sau sát nhập, phóng viên gặp không ít thách thức. Địa bàn tác nghiệp rộng hơn, khối lượng thông tin cần xử lý nhiều hơn, yêu cầu về chất lượng tác phẩm ngày càng cao và yêu cầu về làm báo đa phương tiện. Đặc biệt, mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh, báo chí chính thống cũng chịu áp lực lớn về tốc độ đưa tin, khả năng cạnh tranh thông tin và yêu cầu tiếp cận bạn đọc trên nhiều nền tảng khác nhau.

“Để đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số, tôi sẽ tiếp tục học tập, cập nhật kiến thức liên quan đến chuyển đổi số; nâng cao năng lực làm báo đa phương tiện; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả tác nghiệp; tăng cường kỹ năng phân tích, phát hiện vấn đề từ thực tiễn; giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng kiểm chứng thông tin để bảo đảm tính chính xác, khách quan trong môi trường truyền thông số hiện nay”, anh Nguyễn Thế Anh chia sẻ.



Giàu thêm trải nghiệm cho nghề nghiệp

Môi trường mới có nhiều thay đổi không chỉ cho người làm báo cơ hội rèn nghề và trưởng thành mà còn giúp họ tìm thấy nguồn cảm hứng và làm giàu tư liệu, vốn sống, trải nghiệm. Với nữ phóng viên Minh Khuê, nữ phóng viên theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ở Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, hành trình tác nghiệp kể từ khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất đến nay là một hành trình nghề nghiệp đặc biệt, mang đến rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Chị Minh Khuê cho biết, trong một năm qua, chị đã đặt chân đến những vùng đất mà trước đây chưa có điều kiện tìm hiểu sâu. Từ không gian linh thiêng của lễ hội mùa xuân Côn Sơn, đến mùa thu trầm mặc nơi đền Kiếp Bạc, rồi những chuyến công tác về các địa bàn xa phía Tây của thành phố Hải Phòng. Mỗi chuyến đi mở ra những câu chuyện mới, giá trị văn hóa mới và mang lại những rung cảm rất riêng.

“Bên cạnh đó là những chuyến tác nghiệp giúp tôi được chứng kiến sự thay đổi ở các địa phương trong thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở bất cứ đâu, từ trung tâm đến vùng xa, tôi đều cảm nhận được tinh thần đổi mới, sự chủ động của chính quyền cơ sở và khát vọng phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Những thay đổi trong cải cách hành chính, trong cách ứng xử với nhân dân hay trong việc xây dựng chính quyền số giúp người dân được thụ hưởng những dịch vụ ngày càng thuận tiện, hiện đại”, chị nhớ lại.

Đúc kết lại, nữ phóng viên Minh Khuê cảm nhận rằng, một năm qua không chỉ là những chuyến tác nghiệp nối dài trên bản đồ của thành phố mới, mà còn là hành trình giúp chị đi sâu hơn vào đời sống, văn hóa và con người của một vùng đất đang hòa quyện những giá trị truyền thống để hướng tới tương lai.“Có lẽ, điều quý giá nhất mà nghề báo mang lại cho tôi chính là được đồng hành cùng những đổi thay ấy. Tôi nhận ra, bản đồ có thể rộng hơn, những cung đường có thể dài hơn, nhưng chính những chuyến đi đó đã giúp tôi hiểu hơn, yêu và gắn bó sâu sắc hơn với vùng đất Hải Phòng hôm nay - nơi những dòng chảy văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển đang cùng hòa làm một”, chị tâm sự.

Cùng chung cảm nhận, nữ phóng viên Phương Linh (Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng) cho biết, khi thành phố mở rộng không gian hơn, địa bàn mới mẻ cũng mang lại cho chị trải nghiệm nghề nghiệp phong phú.Một năm qua với Phương Linh đầy ắp kỷ niệm. Đó là chuyến đi đảo Long Châu thực hiện đề tài cho ấn phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Phương Linh chia sẻ: “Một phóng viên vốn chỉ quen với sông nước và những con đường làng, lần đầu được đi ra một hòn đảo giữa trùng khơi, mọi thứ đều trở nên đặc biệt. Sau chuyến đi, những câu chuyện đọng lại rất lâu trong trí nhớ. Tôi tự nhủ, đó là những cơ hội mà có lẽ nếu vẫn chỉ ở Hải Dương, tôi khó có được”.Đó còn là kỷ niệm lần đầu được tham gia thực hiện tuyến thông tin về Lễ hội Hoa Phượng đỏ nhiều cảm xúc mà như chị diễn tả “Lễ hội như một bản giao hưởng tháng 5 đầy màu sắc: Ở đó có truyền thống và hiện đại, có bản sắc địa phương và tinh thần hội nhập quốc tế”. Đó còn là lần đầu được cùng đồng nghiệp đưa tin giải bóng đá nữ Đông Nam Á tại sân vận động Lạch Tray - sự kiện thể thao đáng nhớ giúp Thùy Linh làm quen, học hỏi thêm kỹ năng tác nghiệp tại các sự kiện thể thao lớn… Những chuyến đi tác nghiệp có điều thú vị, giúp phóng viên trẻ như tôi không chỉ thỏa đam mê xê dịch và tình yêu biển đảo mà còn làm giàu vốn sống cho hành trình làm báo của mình.

Những phút giãi bày của phóng viên trẻ ngày 21/6 là một trong nhiều mảnh ghép tươi sáng trong dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Họ đã và đang chinh phục khó khăn, luôn giữ góc nhìn lạc quan, tìm thấy cơ hội và giữ tinh thần nỗ lực học hỏi, sát cánh cùng đội ngũ những người làm báo cả nước góp sức vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước./.