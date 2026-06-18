Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phụ nữ phải thực sự trở thành chủ thể quan trọng kiến tạo phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan triển lãm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đã trình bày diễn văn khai mạc; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

*Khẳng định vai trò quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần kiên trung, nhân hậu, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chị em đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, bác sỹ, nghệ sỹ, vận động viên, doanh nhân, công nhân, nông dân tiêu biểu, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và nữ cấp ủy tăng so với nhiệm kỳ trước. Nhiều đại biểu thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, tham gia tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trên các diễn đàn quốc tế, các nữ đại biểu Việt Nam luôn tự tin, chủ động, đóng góp nhiều sáng kiến, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình tiếp tục được chị em gìn giữ, phát huy, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử văn minh, môi trường lành mạnh, bình đẳng, tiến bộ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng Đảng, Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ tiếp tục được nâng lên; vai trò chủ thể, tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội tiếp tục được khẳng định. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới.

Vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình, đề án rất có ý nghĩa như “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”... mang lại hiệu quả thiết thực. Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Các cấp Hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp; thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống Hội được thông suốt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương về những kết quả, công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Hội còn những hạn chế, khó khăn như: chất lượng hoạt động ở một số cơ sở Hội chưa cao; phương thức tập hợp phụ nữ trong khu công nghiệp chưa theo kịp với sự thay đổi nhanh của thực tiễn; việc tham gia bảo vệ và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em chưa kịp thời, hiệu quả; năng lực và điều kiện chuyển đổi số của một số cán bộ Hội chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng; khoảng cách phát triển của phụ nữ giữa các vùng còn lớn. Đây là những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận, có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

*Xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định: Chăm lo xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ, tích cực xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Bày tỏ đồng tình với 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội nêu 5 nội dung để Đại hội thảo luận kỹ, xem xét quyết định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng vào cuộc sống. Hội cần quan tâm có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hằng ngày. Hội cần tăng cường giáo dục và giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là an toàn trên môi trường mạng. Kết quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em.

Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức Hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở Hội, cán bộ Hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập. Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”; mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đồng thời, mỗi phụ nữ chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, để hoàn thiện bản thân, vun đắp hạnh phúc gia đình, tham gia tích cực vào đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp, liên thông hoạt động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước; là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân; là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm; là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.

Nêu rõ công tác phụ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các cấp quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ mới đoàn kết, nêu cao phẩm chất, sức sáng tạo, năng lực, uy tín, trách nhiệm cao để lãnh đạo phong trào phụ nữ và công tác Hội.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang"./.