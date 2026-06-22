Chiến dịch 500 ngày đêm: Rà soát các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm; góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Đội K92, Bộ CHQS tỉnh An Giang, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Toàn tỉnh An Giang hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 35.900 phần mộ; trong đó còn hơn 30.000 phần mộ thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 149 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành và 2 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung) được chọn làm điểm để tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy 37 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN./.