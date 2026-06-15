Chiến dịch 500 ngày đêm: Nỗ lực xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ

Mỗi hộp chứa mẫu hài cốt liệt sĩ được gắn mã định danh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN



Nhiệm vụ thiêng liêng

Tranh thủ thời tiết còn mát mẻ, từ 6 giờ 30 phút sáng, các thành viên đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành (ấp An Phú, xã Phú Hựu) để làm nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Mỗi người mỗi việc, mọi người đều tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội lấy mẫu thực hiện khép kín toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, số hóa dữ liệu, quản lý, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ… đến xây dựng, hoàn trả, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên khu vực mộ sau khi kết thúc lấy mẫu.

Đại úy Nguyễn Nhật Minh, Trợ lý Ban Công binh, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), Tổ trưởng Tổ Khai quật và xây dựng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ quan tâm đảm bảo an toàn cho các thành viên, có trang bị dụng cụ bảo hộ và các công việc làm theo trình tự, đúng quy trình. Ở các nghĩa trang liệt sĩ, mộ thường có kết cấu, thiết kế khác nhau nên tổ nghiên cứu, tìm ra phương pháp khai quật hiệu quả, nhanh chóng và không ảnh hưởng đến các phần mộ khác. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được hoàn trả và xây dựng lại mộ hoàn thiện, đảm bảo tính thẩm mĩ, vệ sinh sạch sẽ. Với tinh thần trách nhiệm cao và hiệp đồng chặt chẽ giữa các tổ, đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì đây là lần đầu tiên được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" nên gặp nhiều khó khăn nhưng các thành viên đều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi nhằm thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch.

Trong lực lượng tham gia Chiến dịch có những chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tuổi đời còn rất trẻ. Thượng sĩ Ngô Minh Hiền, Trung đoàn BB320 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, tham gia Chiến dịch, nhiệm vụ của anh và thành viên trong tổ tiến hành khai quật và xây dựng lại mộ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Hạ sĩ Lê Đại Phát, Trung đoàn BB320 tâm sự, tham gia Chiến dịch, anh cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ với đất nước, dân tộc. Công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng nên anh nỗ lực thiện hiện tốt nhiệm vụ. Đây là dấu ấn khó quên trong thời gian phục vụ quân đội của anh.

Trong số nhiều phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, có hàng trăm phần mộ ghi dòng chữ "Chưa xác định được thông tin".

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp ghi chép thông tin, phục vụ số hóa thông tin về phần mộ, mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Mới đây, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Tháp tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành. Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp thông tin: Đơn vị đã tiến hành khai quật, lấy mẫu đối với 442 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành. Sau khi hoàn thành, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh.



Lấy mẫu hơn 21.000 hài cốt liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành được chọn là nơi tổ chức thí điểm việc khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm đánh giá quy trình thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, bảo đảm tính chính xác, khoa học và hiệu quả. Hoạt động này góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Qua gần một tuần thực hiện, lực lượng chức năng khai quật, lấy được hơn 70 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành và sẽ tiếp tục thực hiện đến cuối tháng 6/2026. Quá trình khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản… mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện khép kín, đúng quy trình chuyên môn. Thông tin về phần mộ, mẫu hài cốt liệt sĩ được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác định danh tính trong thời gian tới.

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, kế hoạch tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là giai đoạn từ năm 2026 đến ngày 27/7/2027, hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 11.810 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh và hài cốt liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm, quy tập được. Từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, tỉnh tiếp tục tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 9.346 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và các mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã xác định bằng phương pháp thực chứng. Cùng với đó, tỉnh là hoàn thành việc số hóa, cập nhật dữ liệu liên quan đến quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp đã thành lập đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cùng các tổ đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Đó là tổ lấy mẫu (có cán bộ y tế lấy mẫu và cán bộ số hóa, sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ); tổ khai quật và xây dựng; tổ bảo đảm an ninh; tổ tuyên truyền, nghi lễ, khánh tiết, dân vận; tổ hậu cần và vận chuyển… Ngoài ra, có 3 tổ chuyên trách với gần 30 thành viên với nhiệm vụ thực hiện lấy mẫu, đóng gói, gán mã, chụp ảnh, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ; tổ chức khai quật mộ, hỗ trợ lấy mẫu, hoàn trả mặt bằng, chỉnh trang vỏ mộ sau lấy mẫu, đối soát dữ liệu nội bộ, bàn giao mẫu và báo cáo kết quả.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị bảo đảm tuân thủ Quy trình 01 của Cục Quân y trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; bảm đảm nguyên tắc là không nhằm lẫn giữa các mẫu và không nhiễm chéo ADN giữa các mẫu đã lấy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải giữ tuyệt đối an toàn về người và vật chất, phương tiện trang bị; đảm bảo chất lượng và tiến độ lấy mẫu, khôi phục lại mộ liệt sĩ sau khi lấy mẫu./.