Chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động dân cử

Ngày 23/6, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XIV tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2026. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Các đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp xã được nghe báo cáo viên của Ủy ban Công tác đại biểu và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng của người đại biểu dân cử. Cụ thể như: Quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND; Tổng quan về giám sát của HĐND và Kỹ năng phát biểu, thảo luận tại kỳ họp HĐND.

Chia sẻ kinh nghiệm với các đại biểu HĐND của tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Hải Long, Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI cho rằng, mỗi đại biểu cần nắm rõ quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND. Điều này giúp đại biểu hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng chính sách. Như vậy, nghị quyết quan trọng của địa phương mới được nâng cao chất lượng và sát với thực tiễn…

Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn mới trong hoạt động của chính quyền địa phương khi tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại Khánh Hòa, cử tri trong tỉnh đã tín nhiệm bầu ra 67 đại biểu HĐND tỉnh và 1.390 đại biểu HĐND cấp xã. Các đại biểu được bầu bảo đảm cơ cấu, thành phần theo định hướng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, bước vào nhiệm kỳ mới, bên cạnh những đại biểu có kinh nghiệm hoạt động dân cử, nhiều đại biểu lần đầu tham gia HĐND. Điều này mang đến sự đổi mới trong tư duy và cách tiếp cận công việc, song cũng đặt ra không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ba chuyên đề được lựa chọn đều là những nội dung cốt lõi đối với hoạt động của đại biểu HĐND. Người đại biểu dân cử phải quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước hay tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh ý kiến của cử tri. Hội nghị không chỉ là diễn đàn học tập mà còn tạo điều kiện để đại biểu dân cử các cấp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động dân cử.

Sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND các cấp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kỳ họp thứ nhất kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền địa phương. HĐND tỉnh đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội như: Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2045; Tán thành chủ trương thành lập 4 phường mới thuộc tỉnh Khánh Hòa gồm: Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc và Tân Định… Với chức năng được giao, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã và đang thực hiện giám sát chuyên đề đối với việc tổ chức và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp…/.