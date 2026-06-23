Chặn đứng nguy cơ bệnh tật ngay từ cơ sở

Tỉnh Ninh Bình phấn đấu hết tháng 11/2026 hoàn thành khám cho 100% đối tượng thuộc nhóm ưu tiên. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Lan tỏa đến cộng đồng

Để chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí được triển khai hiệu quả, UBND xã Bình Lục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Chiến dịch truyền thông cao điểm được triển khai từ ngày 9 đến 30/6/2026 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ.

Theo bà Đặng Thị Na, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Lục, thực hiện chỉ đạo của UBND xã, phòng phối hợp với trạm y tế xã, các tổ chức, đoàn thể và các thôn phối hợp tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tư vấn cho người dân về thời gian, địa điểm và những đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí.

Đội ngũ y tế thôn, cộng tác viên truyền thông “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thông báo lịch khám, vận động người dân, đặc biệt là các đối tượng ưu tiên tham gia đầy đủ chương trình, đồng thời hướng dẫn tạo lập và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID để thuận tiện theo dõi, quản lý sức khỏe cá nhân.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, UBND phường Phủ Lý triển khai các hoạt động theo từng giai đoạn. Trước chiến dịch, địa phương tập trung phổ biến mục đích, ý nghĩa và quyền lợi của người dân khi tham gia khám sức khỏe; đồng thời xây dựng các sản phẩm truyền thông như tin, bài, infographic, video clip, bài phát thanh và đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số. Trong thời gian cao điểm, các hoạt động truyền thông lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại điểm khám được tăng cường. Sau chiến dịch, công tác truyền thông tiếp tục được duy trì nhằm lan tỏa hiệu quả chương trình và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

Các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo lịch khám đến từng hộ gia đình, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo đúng thời gian và địa điểm quy định. Cùng với đó, các tổ chức, đoàn thể tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, người có công và các trường hợp khó khăn tại các điểm khám.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phủ Lý Nguyễn Thị Mai Nga, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí khu vực tiếp đón, chờ khám thuận tiện, bảo đảm điều kiện phục vụ người dân. Địa phương đặc biệt quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, người có sức khỏe yếu khi tham gia chương trình.

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm bệnh tật và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Phát hiện sớm, quản lý bệnh kịp thời

Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế về triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026 cho đối tượng nhóm 2 (người có công, người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội và người đang mắc các bệnh lý mạn tính) trên địa bàn các phường Phủ Lý, Hà Nam và Phù Vân.

Bệnh viện huy động tối đa nguồn lực về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị, vật tư y tế và công nghệ thông tin để phối hợp cùng các địa phương triển khai hiệu quả chương trình. Nội dung khám gồm: Khám sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường típ 2 và hen phế quản); đo các chỉ số cơ bản (chiều cao, cân nặng, BMI, huyết áp, mạch) và các thông tin cần thiết khác phục vụ đánh giá sức khỏe; làm xét nghiệm đường huyết mao mạch cho đối tượng có nguy cơ mắc Đái tháo đường típ 2. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường qua hỏi bệnh, thăm khám hoặc xét nghiệm, bác sĩ tư vẫn người dân đi khám chuyên khoa tại cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp.

Theo bác sĩ Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, chất lượng cuộc sống người dân. Bệnh viện đang phối hợp với các đơn vị chuyên khoa tổ chức chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh lý miễn phí cho người dân thuộc đối tượng ưu tiên trên địa bàn các xã: Thanh Lâm, Thanh Liêm, Thanh Bình, Liêm Hà và Tân Thanh. Chiến dịch được tổ chức theo hình thức "cuốn chiếu" lưu động, luân phiên tại trạm y tế các xã. Đoàn khám làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, bắt đầu từ xã Thanh Lâm và kết thúc tại xã Tân Thanh. Lịch khám được phân bổ theo từng thôn, xóm và hẹn giờ cụ thể để tránh tình trạng ùn ứ, chen lấn.

Quy trình khám được tổ chức theo mô hình một chiều khép kín, từ tiếp đón, kiểm tra thông tin, đo các chỉ số sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm đến khám lâm sàng và tư vấn tổng quát. Toàn bộ kết quả được cập nhật và đồng bộ trực tiếp lên Sổ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài.

Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Thanh Liêm Phạm Ngọc Tài cho biết, sau khi có kết quả tổng hợp, các bác sĩ sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động thích hợp cho từng người dân. Các trường hợp phát hiện bệnh lý nặng hoặc mạn tính tiến triển, bệnh viện sẽ thực hiện thủ tục chuyển tuyến, hẹn tái khám và hướng dẫn nhập viện điều trị kịp thời. Bệnh viện cũng đã lên lịch tổ chức đợt khám bổ sung để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ người dân nào thuộc diện ưu tiên./.

