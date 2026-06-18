Chăm sóc sức khỏe toàn diện từ cơ sở để giảm tải cho tuyến trên

Triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí tại Trung tâm bảo trợ Nam Định cơ sở 1, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Nâng cao sức khỏe ban đầu

Phường Yên Sơn là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Gần 30% dân số nơi đây là đồng bào dân tộc Mường cùng một bộ phận người dân theo đạo Công giáo sinh sống rải rác ở các khu dân cư khiến việc tổ chức khám, quản lý sức khỏe định kỳ còn gặp không ít trở ngại. Điều kiện kinh tế, nhận thức về chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế dẫn tới nguy cơ bệnh tật không được phát hiện sớm.

Việc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1.000 người dân ở phường đã mang lại hiệu quả tích cực bước đầu, giúp người dân chủ động theo dõi sức khỏe, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bệnh lý và giảm chi phí đi lại, khám chữa bệnh. Ông Mầu Văn Toàn (phường Yên Sơn) cho biết, người dân đã được đội ngũ y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe tổng quát, đo các chỉ số cơ bản và phát hiện sớm một số dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn. Do đó, người dân nhất là người cao tuổi và các hộ khó khăn rất phấn khởi khi được khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sơn thông tin, việc phối hợp với cơ sở y tế nhằm khám sức khỏe định kỳ cho người dân là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp để mở rộng đối tượng, đảm bảo ngày càng nhiều người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế cơ bản.

Xã miền núi Phú Long có quy mô dân số gần 14.000 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người dân tộc Mường chiếm khoảng 50%. Đây là địa phương tổ chức ra quân điểm đầu tiên của Ninh Bình để khởi động cho chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ở tỉnh, nhất là địa bàn còn khó khăn; ưu tiên đối tượng chính sách, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em và nhóm yếu thế ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu. Tại chương trình, các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Phổi tỉnh phối hợp Trạm Y tế xã tổ chức khám lâm sàng, siêu âm, chụp X-quang, xét nghiệm đường huyết và sàng lọc các bệnh lý hô hấp như bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản cho gần 1.000 người; tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị đối với trường hợp phát hiện bất thường.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Long Bùi Công Nguyên nêu rõ, xã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia. Xã rà soát đối tượng, huy động các lực lượng hỗ trợ công tác tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến thăm khám sức khỏe định kỳ.

Từ ngày 30/5 đến ngày 15/6, Bệnh viện Phổi Ninh Bình đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Nho Quan, Yên Mô, Tam Điệp khám sàng lọc miễn phí cho 2.000 người dân tại 9 điểm của 4 xã, phường. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh được tư vấn, theo dõi và chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Bác sĩ Vũ Thị Bích Thảo, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Ninh Bình cho biết, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí tại cộng đồng góp phần phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm và bệnh đường hô hấp vốn đang có xu hướng gia tăng. Đây cũng là giải pháp hiệu quả giúp giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng.

Triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí tại Trung tâm bảo trợ Nam Định cơ sở 1, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Hướng tới bao phủ khám sức khỏe toàn dân

Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026 - 2030, ngành Y tế Ninh Bình đang đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Hoạt động được tổ chức tại các xã, phường với mục tiêu phát hiện sớm những bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe cộng đồng và nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng.

Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương để chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng cơ sở y tế phụ trách địa bàn. Ngành cũng phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, cơ sở y tế công lập và ngoài công lập để huy động tối đa nguồn lực tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ngành chú trọng bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám; tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát để bảo đảm tiến độ và chất lượng chương trình. Việc thành lập các đoàn khám lưu động tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng độ bao phủ và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực toàn diện cho hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng; gắn công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc với việc xây dựng, liên thông dữ liệu và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Các bên liên quan đẩy mạnh thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và khuyến khích người dân chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân đang được tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, kịp thời và hiệu quả. Việc này góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân./.