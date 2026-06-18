Cần Thơ: Giúp người yếu thế từng bước hòa nhập cộng đồng

Trao quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn phường Vị Tân (thành phố Cần Thơ). Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Theo ông Tô Minh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Vị Tân, thời gian qua, người khuyết tật và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn luôn được chính quyền địa phương quan tâm, tạo thuận lợi trong học tập cũng như ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít trường hợp phải sống phụ thuộc vào gia đình và sự hỗ trợ từ xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, địa phương mong muốn nhận được sự chung tay, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, nhằm giúp người khuyết tật và trẻ em mồ côi có thêm điều kiện vươn lên trong học tập, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi trao quà, ông Ngô Triều Phương, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; góp phần kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các em nhỏ mồ côi và những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Đồng thời, chương trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội, nhà tài trợ và các nhà hảo tâm đối với người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các em nhỏ khi nhận được sự hỗ trợ tiếp tục vượt qua mặc cảm, tự ti, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, từng bước hòa nhập với xã hội.

Trao quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn phường Vị Tân (thành phố Cần Thơ). Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao 120 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt do Quỹ từ thiện KATE 32 tài trợ) cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vị Tân.

Gửi lời cảm ơn đến các tổ chức và nhà tài trợ, em Nguyễn Văn Bé, 10 tuổi, đang được nuôi dưỡng tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai (Vị Thanh), phường Vị Tân cho biết em đã gắn bó với mái ấm này nhiều năm. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự chăm sóc của các cô chú và cộng đồng, em được học tập, sinh hoạt ổn định và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Trao quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn phường Vị Tân (thành phố Cần Thơ). Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Theo thống kê, sau khi sáp nhập, toàn thành phố Cần Thơ có hơn 300 trẻ mồ côi và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương đã xây dựng mạng lưới hỗ trợ gồm: hội bảo trợ, các trung tâm bảo trợ xã hội cùng nhiều cơ sở nuôi dạy chuyên biệt như: Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai (Vị Thanh), Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai (Cần Thơ), Trường dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Sóc Trăng… nhằm chăm lo, hỗ trợ người yếu thế./.