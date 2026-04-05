Cần Thơ ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Quy định xác định rõ suất tái định cư tối thiểu là 60m² đối với đất ở và 40m² đối với nhà ở. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Quy định mới này cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Luật Đất đai 2024 và các Nghị quyết của Quốc hội, nhằm tháo gỡ khó khăn và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân có đất bị thu hồi.

Theo Quy định mới ban hành kèm theo Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND, thành phố Cần Thơ đã xác định rõ các mức hỗ trợ tài chính cụ thể cho người dân. Đáng chú ý, mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất nông nghiệp được ấn định bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của thành phố.

Đối với việc ổn định đời sống, mỗi nhân khẩu thuộc đối tượng được hỗ trợ sẽ nhận mức tiền 1.000.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ kéo dài từ 3 đến 6 tháng tùy trường hợp có phải di chuyển chỗ ở hay không; đặc biệt, nếu phải di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ tối đa lên đến 12 tháng.

Về chi phí di chuyển tài sản, hộ gia đình và cá nhân được bồi thường từ 7.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng tùy theo điều kiện cụ thể của việc tháo dỡ và lắp đặt. Đối với các cơ quan, tổ chức, mức bồi thường sẽ được tính toán dựa trên thiệt hại thực tế.

Một trong những điểm mới mang tính nhân văn của quy định lần này là chính sách hỗ trợ tạm cư trong trường hợp quyết định thu hồi đất trước khi hoàn thành bố trí tái định cư. Thành phố thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà theo số nhân khẩu trong hộ: từ 3.000.000 đồng/hộ/tháng (hộ 1-2 nhân khẩu) đến tối đa 12.000.000 đồng/hộ/tháng (hộ từ 9 nhân khẩu trở lên). Thời gian hỗ trợ tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi nhận bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư, cộng thêm 6 tháng hỗ trợ xây nhà nếu người dân nhận nền đất.

Quy định cũng xác định rõ suất tái định cư tối thiểu là 60m² đối với đất ở và 40m² đối với nhà ở. Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất thu hồi (hộ phụ), nếu đủ điều kiện tách hộ, thành phố sẽ xem xét giao thêm nền đất có thu tiền sử dụng đất hoặc bán nhà ở tái định cư để đảm bảo nơi ở cho người dân.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, Cần Thơ áp dụng chính sách thưởng bằng tiền cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Mức thưởng tối đa là 20.000.000 đồng/trường hợp. Đối với những trường hợp có tổng giá trị bồi thường thấp hơn 20 triệu đồng, mức thưởng sẽ bằng tổng giá trị bồi thường đó.

Ngoài ra, quy định cũng chi tiết hóa việc bồi thường thiệt hại đối với các công trình gắn liền với đất. Cụ thể, khoản tiền để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại của nhà ở khi bị thu hồi một phần (mà phần còn lại vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật) được tính bằng 60% giá trị bồi thường của phần bị phá dỡ. Đối với việc di dời mồ mả, nếu người dân tự thu xếp di chuyển ngoài khu vực Nhà nước bố trí sẽ được hỗ trợ 22.500.000 đồng/mộ.

Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND cấp xã trong việc triển khai. Trong trường hợp địa phương không đủ quỹ đất tái định cư tại chỗ, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi sẽ chủ động phối hợp với các địa bàn khác có điều kiện tương đương để tiếp nhận nhu cầu, trình UBND thành phố xem xét chấp thuận chủ trương bố trí tái định cư ngoài địa bàn đơn vị hành chính.

Quyết định này thay thế cho các quy định trước đó tại Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND của thành phố Cần Thơ và một số quyết định liên quan của các tỉnh lân cận đã ban hành trước đây đối với các địa bàn giáp ranh. Việc ban hành quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị của "Thủ phủ" vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.