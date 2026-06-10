Các thành phố ASEAN phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Lãnh đạo các thành phố ASEAN. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, đã thay mặt Đoàn lãnh đạo các thành phố ASEAN báo cáo Chủ tịch Quốc hội về Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội ngày 8/6/2026. Đại diện địa phương Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị khi là lần đầu tiên trong khuôn khổ Diễn đàn AFF, lãnh đạo các thành phố và chính quyền địa phương ASEAN có không gian đối thoại riêng về hợp tác và phát triển đô thị khu vực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa tiếng nói của các thành phố vào chương trình nghị sự của ASEAN.

Về kết quả Hội nghị, ông Vũ Đại Thắng cho biết, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững, những nội dung quan tâm chung hiện nay trong phát triển đô thị tại ASEAN. Trong đó, Hội nghị thống nhất nhận thức chung đô thị không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực chống chịu và cải thiện chất lượng sống của người dân. Các thành phố ASEAN đều hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh hơn, thông minh hơn, bao trùm hơn và lấy người dân làm trung tâm. Hội nghị cũng ghi nhận nhiều kinh nghiệm hay được chia sẻ về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị, phát triển hạ tầng bền vững, giao thông xanh và quản lý môi trường.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ về kết quả của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Với chủ đề “Hòa bình, Thịnh vượng và Lấy người dân làm trung tâm”, nội dung của Diễn đàn năm nay tập trung vào các vấn đề thiết thực, cụ thể và mở ra không gian đối thoại cho nhiều thành phần tham gia như chính quyền, học giả, các chính Đảng, các địa phương, thanh niên…, được đại biểu quốc tế đánh giá cao và quan tâm, tham dự đông đảo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo các thành phố ASEAN cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của các thành phố trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này phản ánh nhận thức ngày càng rõ nét về vai trò của các thành phố không chỉ với tư cách là nơi triển khai chính sách, mà còn là những chủ thể quan trọng đóng góp trực tiếp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng Chính phủ trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế và triển khai các cam kết hợp tác khu vực. Trong khuôn khổ Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Quốc hội Việt Nam cũng tích cực phối hợp với nghị viện các nước thành viên nhằm thúc đẩy liên kết khu vực, bảo đảm các chính sách phát triển hướng tới người dân và phục vụ lợi ích chung của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội đề xuất các thành phố ASEAN tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ; thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và xây dựng các thành phố phát triển bền vững; đồng thời đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng các kết quả của Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Đại diện lãnh đạo các thành phố ASEAN, bao gồm lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng (Lào), Vùng Mandalay (Myanmar) và tỉnh Xiêm Riệp (Campuchia) bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội và các cơ quan Việt Nam. Các đại biểu đánh giá cao Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN như một nền tảng quan trọng để các thành phố trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình phát triển hiệu quả và thúc đẩy hợp tác. Các đại biểu cũng ghi nhận chất lượng và tính thực tiễn của các nội dung thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác giữa các thành phố và cam kết đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045./.