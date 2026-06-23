Cà Mau đưa kinh tế tư nhân thành động lực phát triển

Toàn tỉnh hiện có trên 10.000 doanh nghiệp; trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 90%. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ có hơn 20.000 doanh nghiệp hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10 - 12%/năm, đóng góp khoảng 55 - 58% GRDP của tỉnh.

Quy trình sản xuất muối cua của doanh nghiệp Hương Bảo Châu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tiếp sức cho doanh nghiệp chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế

Là doanh nghiệp mới thành lập trong hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản ở địa phương, với nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Bảo Châu (xã U Minh) mới đây đã nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn HACCP (hệ thống quốc tế giúp nhận diện và ngăn chặn triệt để các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng). Đây là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp đưa sản phẩm vươn ra thị trường khó tính trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc Công ty TNHH Hương Bảo Châu cho biết, để sản phẩm muối cua và chà bông cua của doanh nghiệp được tiếp cận các thị trường uy tín, xuất khẩu đòi hỏi doanh nghiệp phải đạt chứng chỉ tiêu chuẩn HACCP. Tuy nhiên, để đạt chứng chỉ này thì chi phí khá lớn, mất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục về hồ sơ.

Từ cuối năm 2025 đến nay, nhờ chương trình hỗ trợ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau) về kinh phí, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nên doanh nghiệp tiết kiệm gần 100 triệu đồng để thực hiện chứng chỉ HACCP. “Có được chứng chỉ HACCP, sản phẩm muối cua và chà bông cua bước vào những thị trường uy tín trên toàn quốc và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Đây là điều kiện thuận lợi được ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển” - bà Nguyễn Thị Lan Hương khẳng định.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Cà Mau Lê Việt Bình cho biết, nhằm giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất và chất lượng, tạo điều kiện cho sản phẩm nông sản ở Cà Mau vươn ra thị trường lớn, giai đoạn 2021 - 2026, đơn vị đã hỗ trợ cho 26 doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, ISO 22000:2018, thực hiện chứng nhận VietGAP cho 63 sản phẩm.

Cũng theo ông Lê Việt Bình, hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có sự thay đổi tư duy sản xuất cùng việc chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế, đang giúp doanh nghiệp Cà Mau tự tin hội nhập. Đây chính là nền tảng vững chắc để nông sản địa phương vươn xa, nâng cao giá trị và phát triển bền vững trên thị trường trong và ngoài nước.

Tạo nền tảng để doanh nghiệp bứt phá

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có ít nhất 5.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chuyển đổi số thông qua các hoạt động như đánh giá mức độ sẵn sàng, tư vấn, đào tạo và ứng dụng các giải pháp công nghệ số; trong đó, tối thiểu 3.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, tỉnh sẽ hình thành nhóm 10 doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển đổi số và phát triển mạng lưới ít nhất 50 tổ chức, cá nhân tư vấn chuyên sâu.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Luân, để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; phát triển hạ tầng hỗ trợ chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái số. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số và đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho doanh nghiệp và người lao động.

Là một trong những doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm từ yến, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Cẩm Linh (xã Phú Mỹ) thời gian qua được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, đặc biệt hỗ trợ xây dựng chứng chỉ HACCP để tạo điều kiện cho các sản phẩm như: yến trưng nguyên chất, yến thô,… của doanh nghiệp ra thị trường nước ngoài.

Ông Tô Chí Lợi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Cẩm Linh cho biết, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực về khoa học công nghệ, hồ sơ, thủ tục trong thực hiện các chứng chỉ để đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển quy mô, mở rộng thị trường và cơ hội xuất khẩu. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp vươn ra “biển lớn”, góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương và mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20.000 doanh nghiệp hoạt động, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 20% GRDP trở lên. Kinh tế tư nhân phấn đấu tăng trưởng bình quân 10 - 12%/năm, đóng góp khoảng 55 - 58% GRDP và giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động. Đến năm 2045, kinh tế tư nhân tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao trong cả nước, phấn đấu có ít nhất 39.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, đóng góp trên 60% GRDP.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 35 ngày 4/8/2025 để triển khai thực hiện. Kế hoạch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng môi trường pháp lý và thủ tục thông thoáng. Từ đó, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đồng thời tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho hay, tỉnh tiếp tục tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận nguồn lực về đất đai, nguồn vốn và nhân lực chất lượng cao. Tỉnh sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào các lĩnh vực chiến lược, các dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm.

Tỉnh Cà Mau cũng xác định rõ nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu và chất lượng. Việc kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường để bảo đảm hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng./.