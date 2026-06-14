Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thi công đê biển Tây

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Phái đoàn Liên minh châu Âu (DUE) làm việc với UBND cùng các sở, ngành tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, dự án xây dựng đê biển Tây (đoạn Cái Đôi Vàm - Kênh Năm) và kè chống sạt lở (đoạn Sông Đốc - Bảy Háp), được thực hiện tại các xã Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân và Sông Đốc với tổng kinh phí hơn 849 tỷ đồng; trong đó, nguồn viện trợ từ AFD và DUE chiếm hơn 600 tỷ đồng.



Giai đoạn 2024 – 2027, thực hiện các hạng mục công trình tuyến đê biển dài 19 km và hệ thống kè chống sạt lở 11 km. Hiện nay, Ban Quản lý dự án xây dựng đã giải ngân trên 322 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch vốn; trong đó, đơn vị thi công đã hoàn tất đóng cọc bê tông cốt thép và hơn 21.000 m³ đá hộc cho kè chống sạt lở. Đối với hợp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn triển khai đạt 15% khối lượng. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ triển khai thi công hoàn thành 11 km tuyến kè xung yếu.



Cũng theo Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, khó khăn hiện nay về giải phóng mặt bằng và sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cát, đá phục vụ công trình, do phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.



Tuyến đê biển Tây đoạn xã Đá Bạc đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi thông tin, việc thiếu hụt vật liệu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Tỉnh Cà Mau mong muốn AFD và DUE hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung vật liệu hoặc đề xuất các giải pháp kỹ thuật thay thế để đảm bảo công trình đảm bảo tiến độ. Đồng thời, tỉnh Cà Mau sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn vốn viện trợ được sử dụng minh bạch và hiệu quả. Tỉnh quyết tâm đưa dự án đê biển Tây trở thành hình mẫu về công trình thích ứng với biến đổi khí hậu bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi khẳng định, dự án hoàn thành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát triều cường, chống xói lở bờ biển và phục hồi đai rừng phòng hộ. Qua đó, giảm nhẹ thiên tai, ổn định sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân dọc tuyến đê biển Tây. Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau mong muốn Cơ quan Phát triển Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu tiếp tục đồng hành hỗ trợ tỉnh triển khai thêm nhiều dự án thích ứng biến đổi khí hậu trong thời gian tới.



Đại diện Cơ quan Phát triển Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu, ông Julien Selan, Giám đốc AFD tại Việt Nam cho rằng, với tình hình thực tế của địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, AFD cam kết tiếp tục sẽ đồng hành cùng Cà Mau phát triển các mô hình bảo vệ bờ biển tích hợp. Đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hướng tới bảo vệ sinh kế, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường năng lực quản lý vùng bờ biển.



Đại diện Cơ quan Phát triển Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu cam kết sẽ tiếp tục cùng tỉnh Cà Mau trong ứng phó biến đổi khí hậu, tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án chiến lược góp phần ứng phó trước biến đổi khí hậu hiện nay./.