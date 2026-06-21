Biểu dương 51 gia đình hạnh phúc, tiêu biểu tại Đồng Nai

Đồng Nai có 51 gia đình được biểu dương gia đình tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai, những năm qua, công tác gia đình trong tổ chức Công đoàn trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục được duy trì và phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều tấm gương nữ công nhân viên chức lao động năng động, trách nhiệm, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc; nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, nhân rộng.

Có những gia đình, cả hai vợ chồng đều là những người lao động trực tiếp, mỗi ngày miệt mài với công việc sản xuất nhưng vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, giáo dục con cái, xây dựng nếp sống gia đình văn minh, hạnh phúc. Có những gia đình có thành viên là cán bộ Công đoàn, đảng viên, người lao động tiêu biểu, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Là một trong những gia đình tiêu biểu được tuyên dương, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Vân, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại bệnh viện, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng chị luôn nỗ lực đồng hành và chia sẻ cùng nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Cả hai cùng sắp xếp thời gian chăm lo gia đình, giáo dục các con và cố gắng trở thành tấm gương để các con noi theo.

Bác sĩ Bích Vân chia sẻ, giữ gìn hạnh phúc gia đình là trách nhiệm của mỗi thành viên, trong đó sự thấu hiểu và sẻ chia giữa vợ chồng có vai trò đặc biệt quan trọng. Do cùng công tác trong ngành y, vợ chồng chị luôn động viên, hỗ trợ nhau vượt qua áp lực nghề nghiệp. Mỗi khi gặp những ca bệnh nặng hoặc khó, chị đều nhận được sự chia sẻ về chuyên môn và tinh thần từ chồng, qua đó có thêm động lực học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực điều trị. Nhờ luôn sát cánh, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống, vợ chồng chị không chỉ đạt được nhiều thành tích chuyên môn mà còn xây dựng được mái ấm hạnh phúc, các con chăm ngoan và đạt nhiều kết quả đáng tự hào trong học tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, công tác chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đánh giá cao những gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được biểu dương lần này và kỳ vọng các gia đình sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng dân cư và tại nơi làm việc. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai cùng các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu duy trì hoạt động biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu thành hoạt động thường niên; từng bước nâng quy mô, số lượng gia đình được tôn vinh nhằm tạo động lực để ngày càng có nhiều gia đình hạnh phúc, tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai đề nghị đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai các phong trào thi đua thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, qua đó tăng cường sự gắn bó của công nhân với doanh nghiệp và thành phố Đồng Nai./.