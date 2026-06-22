Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Tặng hoa chúc mừng Chuẩn Đô đốc Alok Ananda (phải), Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chuyến thăm của biên đội tàu Hải quân Ấn Độ tới Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thiện chí, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam- Ấn Độ nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng và duy trì các hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa lực lượng Hải quân hai nước.

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, sĩ quan, thủy thủ đoàn hai tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng 2 Hải quân; dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan một số địa điểm văn hóa, di tích lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh…

Biên đội tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri của Hải quân Ấn Độ cập cảng quốc tế Nhà Rồng- Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

INS Udaygiri là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình, có lượng giãn nước 6.670 tấn, dài 149m, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, vũ khí chống hạm, chống ngầm và hệ thống cảm biến hiện đại.

Tàu INS Taragiri là khinh hạm tàng hình, có lượng giãn nước 6.670 tấn với trang bị vũ khí gồm tên lửa đất đối đất siêu thanh, tên lửa đất đối không tầm trung và hệ thống tác chiến chống ngầm chuyên dụng./.