Bệnh viện FV được vinh danh trong bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026

Vượt qua quá trình đánh giá khắt khe với hơn 3.500 bệnh viện đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, FV là một trong 311 cơ sở y tế được vinh danh. Đáng chú ý, bệnh viện được xếp hạng ở 4 chuyên khoa gồm: Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Tiêu hóa và Gan mật, Nội thần kinh và Nội phổi.

Bệnh viện FV lần đầu tiên được vinh danh xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Hội nghị Tim mạch thường niên lần 4 do FV tổ chức quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của tim mạch Việt Nam và chuyên gia quốc tế.

Khác với những bảng xếp hạng dựa trên quy mô đầu tư hay mức độ nhận diện thương hiệu, bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của hàng nghìn bác sĩ, chuyên gia y tế và nhà quản lý bệnh viện trong khu vực. Quy trình đánh giá được thực hiện nghiêm ngặt, trong đó các chuyên gia tham gia khảo sát không được phép tự bầu chọn cho chính cơ sở y tế của mình.

Việc có mặt trong bảng xếp hạng không chỉ phản ánh uy tín chuyên môn mà còn là sự ghi nhận đối với chất lượng điều trị và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe mà người bệnh nhận được.

Đội ngũ y bác sĩ FV thực hiện một ca phẫu thuật bằng robot da Vinci Xi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á.

Hệ thống định vị KICK Navigation System (Brainlab) dựng mô hình cấu trúc não dưới dạng 3D.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, cho biết: “Việc Bệnh viện FV được ghi nhận ở 4 chuyên khoa ngay trong năm đầu tiên Việt Nam được đưa vào đánh giá trong bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 là sự khẳng định cho chiến lược phát triển năng lực chuyên môn toàn diện mà chúng tôi đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là thành quả của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, mà còn thể hiện cam kết của FV trong việc mang đến cho người bệnh tại Việt Nam dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế ngay trong nước.”

Việc được xếp hạng cùng nhiều bệnh viện hàng đầu khu vực đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Australia là một dấu mốc quan trọng đối với Bệnh viện FV, khẳng định vị thế của một cơ sở y tế tại Việt Nam trong quá trình hội nhập và kết nối sâu rộng với mạng lưới y tế chất lượng cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương./.