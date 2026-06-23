Bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Dự kiến tổ chức Kỳ họp không thường lệ vào đầu tháng 8/2026

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần Hội nghị triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và chuẩn bị cho các Kỳ họp sắp tới rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp không thường lệ, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 8/2026. Thời gian rất gấp, chỉ còn hơn 1 tháng để chuẩn bị. Chính phủ đang đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua (gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác). Bên cạnh đó, trên cơ sở kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật gồm: Luật Đất đai sửa đổi; Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) trên cơ sở hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi; Bộ luật Hình sự sửa đổi. Như vậy, sẽ có tổng số 24 nội dung được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan trình, cơ quan của Quốc hội đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ tài liệu, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về việc gửi tài liệu, hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trước ngày 20/7/2026.

Đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật (chưa kể các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung mà chưa có trong Chương trình lập pháp năm 2026). Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 1/3/2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các các nội dung đề nghị trình tại Kỳ họp không thường lệ. "Phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích; không được để xảy ra tình trạng chuẩn bị vội vàng, hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu, nội dung còn chưa chín, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt vai trò "gác cổng" trong công tác lập pháp; thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về việc bảo đảm điều kiện trình của từng nội dung do cơ quan mình chủ trì thẩm tra khi tham gia ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định.

Lưu ý các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các Kỳ họp trước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường giám sát để chỉ ra luật nào chưa đủ nghị định, nghị định nào chưa đủ thông tư; chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng.

Nêu rõ từ nay đến cuối năm, bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, còn nhiều nhiệm vụ quan trọng về giám sát và đối ngoại nghị viện, trong đó có việc tổ chức Diễn đàn Pháp luật, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 trong quý III, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan bám sát các chương trình công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao với chất lượng và tiến độ cao nhất; làm việc nào dứt việc đó, không để công việc tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung. Các cơ quan của Quốc hội tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trước đó, trong phiên họp chiều 23/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội./.