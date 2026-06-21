Bế mạc Hội báo toàn quốc 2026: Khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của báo chí cách mạng

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN Phát biểu tổng kết, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2026 cho biết, Hội Báo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). Đây cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào thực tiễn hoạt động.

Với chủ đề xuyên suốt "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, trong những năm qua Hội Báo toàn quốc đã thực sự trở thành một ngày hội lớn mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, các cấp Hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Hội Báo năm nay có quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ khu trưng bày chuyên đề "101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh" đến các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực đến các gian của các Liên chi hội, Chi hội, Hội nhà báo địa phương…Tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 11 phiên làm việc đã diễn ra chất lượng, hiệu quả. Các phiên đã thẳng thắn trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, thảo luận về phát triển kinh tế báo chí và tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương… Các chuyên đề đã mở ra những tầm nhìn mới, những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho người làm báo trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Báo còn các chương trình bên lề góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. "Hội Báo khép lại nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề "Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm" sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước", nhà báo Nguyễn Đức Lợi khẳng định

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cao quý tôn vinh nỗ lực vượt bậc của các tập thể và cá nhân với 57 giải Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, 46 giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc cho các hạng mục: Bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí xuất sắc năm 2026.

Đối với giải Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, Ban tổ chức đã trao 17 giải Khuyến khích, 18 giải C, 13 giải B và 9 giải A. Trong đó, 9 giải A giải Sản phẩm báo chí ấn tượng thuộc về Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam; Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam; Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam; Khối Báo chí Quân đội; Khối Báo chí Công an; Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội; Chi hội Nhà báo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Gian trưng bày giới thiệu thành phố Hải Phòng.

Đối với giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc, Ban tổ chức trao 12 giải Khuyến khích, 17 giải C, 11 giải B và 6 giải A. Trong 6 giải A, loại hình báo in thuộc về tác giả Nguyệt Hà thuộc Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai với loạt 3 bài "Lá chắn thép" giữ biên cương Tổ quốc; Loại hình Báo điện tử thuộc về Chuyên trang Đại hội Đảng XIV - Sự chuyển mình của dân tộc của Báo VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam; Loại hình phát thanh thuộc về nhóm tác giả Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam với chương trình phát thanh tiếng Mông: Đất khó đã nở hoa. Loại hình Truyền hình, giải A thuộc về Ban thời sự Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam với Cầu truyền hình đặc biệt Ngày hội non sông; Loại hình bìa báo, giải A thuộc về Báo Nhân Dân số Xuân Bính Ngọ 2026: Xuân cất cánh của Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân và Tuần Tin tức Thông tấn xã Việt Nam Xuân Bính Ngọ 2026: Mở cánh cửa tương lai của Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2025. Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận Đồng hành cùng Hội Báo toàn quốc 2026 - Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cho các tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp cho sự thành công của Hội Báo toàn quốc năm 2026 thành công. Hội Nhà báo trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ toàn diện về cơ sở hạ tầng, hậu cần, an ninh trật tự của thành phố Hải Phòng. Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể có hoạt động xuất sắc nhất trong năm 2025, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Hội Báo, Thông tấn xã Việt Nam vinh dự giành 3 giải A. Trong đó, 1 giải A Giải Gian trưng bày ấn tượng; 2 giải A giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc ở loại hình báo điện tử là Chuyên trang của Báo Vietnamplus: Đại hội Đảng XIV - Sự chuyển mình của dân tộc và bìa báo Tuần Tin tức Xuân Bính Ngọ 2026: Mở cánh cửa tương lai./.