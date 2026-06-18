Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến dự đại hội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ.



Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và thông qua: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; Nghị quyết của Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).



Các đại biểu biểu quyết Dự thảo Nghị quyết của đại hội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại hội nhất trí cao với chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc"; phương châm: "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển", đánh giá về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định, trong bối cảnh thời cơ, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), sự ủng hộ, phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống, đoàn kết; chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt kết quả toàn diện trong phong trào phụ nữ và công tác Hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.



Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031; trong đó, mục tiêu chung là: Phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm chủ tri thức, tự tin, hội nhập, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, bứt phá, tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới; huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát triển toàn diện cho phụ nữ; phấn đấu đến năm 2030, Phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành tổ chức tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.



Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu bế mạc. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại hội đã thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu; 1 phong trào thi đua; 1 cuộc vận động; 3 khâu đột phá; 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp; thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện phong trào phụ nữ và công tác Hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.



Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 24 đồng chí; bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội theo đúng quy định, với sự thống nhất, tín nhiệm cao, bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.



Phát biểu bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định: Thành công của Đại hội tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, MTTQ đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội; đồng thời mở ra một chặng đường phát triển mới với yêu cầu cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.



Thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cả nước đoàn kết, thống nhất; chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các đại biểu mang theo tinh thần, khí thế và quyết tâm của Đại hội trở về địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phong trào phụ nữ và công tác Hội. Đồng thời, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.



Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chụp ảnh chung cùng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, với tinh thần "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển"; phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua học tập, lao động, công tác; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức xây dựng đất nước giàu mạnh - phồn vinh - văn minh - hạnh phúc. Đại hội tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh./.