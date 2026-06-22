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Bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm
Về công tác xây dựng tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương cho biết, hiện nay đã sưu tầm được hơn 8.500 tài liệu, hiện vật trong tổng số hơn 28.500 tài liệu theo các chủ đề dự kiến trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm được giao cho Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí khái quát ba nhóm vấn đề cần tập trung, đó là đối với các dự án thuộc phạm vi đầu tư công khẩn cấp; các nhóm vấn đề thuộc 7 dự án đầu tư công đặc biệt và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.
Về xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, đây là công trình mang tính biểu tượng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử của Đảng, mà còn truyền tải tới mai sau về chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp đồng bộ, tổ chức triển khai song song hai nhóm nhiệm vụ xây dựng kho tài liệu phục vụ các chủ đề trưng bày và các hạng mục thiết kế, thi công công trình; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, bảo đảm công trình có ý nghĩa văn hóa, chính trị sâu sắc; bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật để công trình xứng với tầm vóc, vai trò, sứ mệnh lịch sử, thể hiện danh dự, uy tín của Đảng.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác vận hành Bảo tàng sau khi đi vào hoạt động, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý yêu cầu về thành lập bộ phận vận hành, thu thập, bố trí sắp xếp, bảo quản trưng bày, bảo tồn tài liệu, hiện vật; tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn sâu, đáp ứng điều kiện khi Bảo tàng đi vào hoạt động.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, gắn trách nhiệm đơn vị chủ trì, phối hợp; đôn đốc thường xuyên, báo cáo kết quả, tiến độ hằng tuần về Ban Chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm. Các bộ, ngành chủ động hỗ trợ Văn phòng Trung ương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ; sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng đúng thời hạn./.