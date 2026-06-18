Báo chí là cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân

PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng “tuyên truyền tập thể” và “tổ chức tập thể”, xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tuyên truyền vận động cách mạng. Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy, là cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao giải Nhất cho 02 tác giả đoạt giải. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Trải qua các chặng đường lịch sử vẻ vang, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, báo chí luôn chủ động đổi mới, nhạy bén nắm bắt hơi thở của thời đại, nâng cao chất lượng thông tin, định hướng dư luận xã hội, cổ vũ cái đúng, cái đẹp, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng, trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, báo chí cách mạng đang đứng trước yêu cầu rất cao. Đó là, phải giữ vững bản sắc cách mạng, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời phải hiện đại hóa mạnh mẽ, chuyên nghiệp hóa sâu sắc, chuyển đổi số, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, trở thành lực lượng truyền thông chính sách có uy tín, có sức thuyết phục, có tầm ảnh hưởng ngày càng cao.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp của hệ thống chính trị; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hệ thống báo chí, truyền thông của Học viện có vị trí, vai trò quan trọng, là diễn đàn trao đổi học thuật, lan tỏa tri thức, phát triển tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn và cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trải các chặng đường phát triển, đến nay Học viện có hệ thống báo chí, truyền thông hùng hậu, với 18 cơ quan tạp chí, với trên 20 sản phẩm xuất bản định kỳ; có Nhà xuất bản Lý luận chính trị cùng hệ thống các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin rất đa dạng, sinh động của Học viện và các đơn vị trực thuộc.

Việc tổ chức Giải thưởng Báo chí “Lý luận và đổi mới” lần thứ nhất, năm 2026, là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng. Giải thưởng không chỉ nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ Học viện, có những tác phẩm xuất sắc trên các tạp chí của Học viện, mà còn nhằm tạo động lực thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ đổi mới tư duy và sáng tạo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới đang đặt ra trên tiến trình xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đất nước nước vào kỷ nguyên phát triển mới trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa nền tảng, trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả thực chất của đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đang đặt ra những yêu cầu rất mới đối với hệ thống báo chí, truyền thông Học viện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình đề nghị các cơ quan tạp chí, bản tin, nhà xuất bản, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử trong Học viện tiếp tục phát huy vai trò là các cơ quan ngôn luận và diễn dàn khoa học của Học viện, của Đảng; phản ánh sinh động đời sống lý luận của đất nước; nỗ lực đổi mới mạnh mẽ hệ thống các tạp chí, Nhà xuất bản theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, học thuật và hội nhập; triển khai lộ trình xây dựng một số tạp chí theo chuẩn quốc tế, từng bước đáp ứng các điều kiện tham gia cơ sở dữ liệu khoa học có uy tín quốc tế.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động báo chí, xuất bản và truyền thông. Trong công tác báo chí, cần tiếp tục phát triển xuất bản điện tử, ứng dụng công nghệ trong quản lý, biên tập, phản biện, xuất bản và lưu trữ, nâng cao chất lượng hoạt động và lan tỏa kết quả nghiên cứu, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc đạo đức khoa học. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, nhân viên làm công tác báo chí, truyền thông.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, mỗi cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông Học viện phải không ngừng tự học tập, tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ báo chí, kỹ năng truyền thông hiện đại và đặc biệt là tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, làm tốt công tác thi đua khen thưởng mà trọng tâm là phát huy kết quả đạt được của Giải thưởng Báo chí “Lý luận và Đổi mới” lần thứ nhất, năm 2026, rút kinh nghiệm, xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch, Thể lệ Giải thưởng năm 2027 theo hướng mở rộng nội dung, quy mô, đối tượng tham gia. Qua đó, động viên mạnh mẽ đội ngũ khoa học lý luận chính trị, lan tỏa kết quả nghiên cứu, góp phần vào nâng cao chất lượng, hiệu quả khoa học lý luận chính trị./.