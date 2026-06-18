Báo chí bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời hoạt động của đời sống - xã hội

Ra mắt kênh Podcast trên Báo Tuyên Quang Online. Ảnh: Quang Cường - TTXVN



Trao Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII



Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2026), sáng 18/6, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ VII năm 2026 và ra mắt kênh Podcast trên Báo Tuyên Quang online. Đây là dịp tôn vinh đội ngũ những người làm báo và khẳng định bước phát triển mới của báo chí Tuyên Quang trong tiến trình chuyển đổi số.

Ban Tổ chức trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII năm 2026 cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhà báo Hoàng Thanh Hải, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Tuyên Quang đoạt giải B, với tác phẩm “Tuyên Quang tạo đột phá phát triển hạ tầng giao thông”.

Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Nhà báo Hoàng Thanh Hải, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Tuyên Quang đạt giải B, Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII năm 2026. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII năm 2026 thu hút 149 tác phẩm của 117 tác giả, nhóm tác giả thuộc 14 cơ quan, đơn vị tham gia, tăng 43 tác phẩm so với mùa giải trước. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giải đã lựa chọn 53 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 23 giải Khuyến khích ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh toàn diện những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; tập trung tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, phát triển hạ tầng chiến lược, giảm nghèo bền vững và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có tính phát hiện, sức lan tỏa cao và tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.



Dịp này, Báo Tuyên Quang online chính thức ra mắt kênh Podcast. Đây là sản phẩm truyền thông mới, đánh dấu bước phát triển trong quá trình xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện, hiện đại, góp phần đổi mới phương thức truyền tải, lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời đến công chúng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số báo chí và nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới.

60 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I





Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Cùng ngày, Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026) tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.



Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định công nhận các tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026), gồm 60 tác phẩm của 60 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 7 giải Nhất, 12 giải Nhì, 14 giải Ba và 27 giải Khuyến khích ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.



Phát biểu tổng kết giải, nhà báo Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026) đã điểm lại những nét nổi bật của mùa giải đầu tiên sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất.



Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN



Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng của tỉnh Quảng Nam trước đây được thành phố Đà Nẵng mở rộng về quy mô, đổi mới về cơ cấu và nâng cao giá trị giải thưởng. Ngay trong mùa giải đầu tiên, giải thu hút 284 tác phẩm của 186 tác giả tham dự ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Đáng chú ý, báo in và báo điện tử có hơn 100 tác phẩm dự giải ở mỗi loại hình.



Các đề tài phản ánh chân thực, sinh động về đất và người xứ Quảng trong một năm qua. Trong đó, những vấn đề, sự kiện, hoạt động lớn, nổi bật của Đà Nẵng đều được báo chí phản ánh đậm nét, đa chiều. Điều này cho thấy vai trò của báo chí trong việc bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời, đầy đủ mọi hoạt động của đời sống xã hội; phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp và đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng.



Dịp này, Ban tổ chức phát động Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ II (2026 - 2027). Hội Nhà báo thành phố trao 10 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho sinh viên nghèo vượt khó thuộc Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Kinh phí được trích từ nguồn vận động của Chương trình Ly cà phê yêu thương do Hội Nhà báo thành phố phát động./.