Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Điệp- TTXVN

Theo đó, Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 24 người. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.



Hội nghị bầu 3 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: bà Trần Lan Phương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.



Thay mặt các đại biểu trúng cử, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV Lê Thị Thủy khẳng định, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đem hết khả năng để lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, đưa phong trào phụ nữ và công tác Hội phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chung sức thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.



Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu khai mạc. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN



Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Đại biểu dự Phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Trước đó, chiều 17/6, Đại hội đã bầu 111 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV với sự đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu có mặt; 16 ủy viên còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn theo quy định. Theo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV có 127 ủy viên, giảm 38 ủy viên so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu nhân sự bảo đảm tính kế thừa và phát triển, với 76 nhân sự được giới thiệu tái cử (chiếm 59,8%), 51 nhân sự tham gia lần đầu (chiếm 40,2%).



Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội trong các bản tin tiếp theo./.