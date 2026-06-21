20 năm Hành quân xanh vì nhân dân phục vụ

Đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến khu Vĩnh Lợi. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Tham gia chương trình có đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thuộc Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố; đoàn viên, thanh niên công an, quân sự tại các phường, xã cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng, kết nghĩa trên địa bàn.



Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026 đánh dấu chặng đường 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh. Qua hai thập kỷ triển khai, chiến dịch đã trở thành môi trường rèn luyện, cống hiến của nhiều thế hệ đoàn viên, thanh niên, góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Tuổi trẻ các lực lượng vũ trang Thành phố không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chăm lo gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.



Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, chiến dịch không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy thế mạnh chuyên môn của lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong phục vụ nhân dân. Nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được triển khai, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Từ đó, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ ngày càng được khẳng định và lan tỏa trong cộng đồng.



Trong khuôn khổ Ngày hoạt động cao điểm, các đội hình chiến sĩ Hành quân xanh đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Vĩnh Tân và phường Tân Khánh. Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần chăm lo các gia đình chính sách, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên.



Tại địa bàn dân cư, đoàn viên, thanh niên các lực lượng vũ trang Thành phố ra quân thực hiện các tuyến đường cờ Tổ quốc, vệ sinh môi trường, phát quang, chỉnh trang cảnh quan tại nhiều tuyến đường trên địa bàn hai phường Vĩnh Tân và Tân Khánh. Các hoạt động góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, tạo mỹ quan đô thị và nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan trong cộng đồng dân cư.



Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như khánh thành tuyến đèn năng lượng mặt trời tại tuyến đường mộ Ông Sư, phường Tân Khánh với kinh phí 20 triệu đồng; tổ chức tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho thanh niên công nhân; trao tặng 15 bình chữa cháy cho khu nhà trọ Nguyễn Hòa Bình; thực hiện công trình “20 năm Hành quân xanh - Dấu chân tri ân” tại khu vực mộ Đại tá Trần Công An...



Ngày hoạt động cao điểm là điểm nhấn trong Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 20 năm 2026, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2026. Chiến dịch được triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các phường, xã, đặc khu, khu dân cư, khu lưu trú công nhân, địa bàn ven biển và khu vực trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo nhân dân, chiến dịch tiếp tục lan tỏa tinh thần “Tiên phong - Đổi mới, Xung kích - Nghĩa tình, Vì nhân dân phục vụ”, khẳng định vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ các lực lượng vũ trang Thành phố trong giai đoạn mới.

Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Tượng đài Chiến khu Vĩnh Lợi trong Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi. Hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, hun đúc niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.